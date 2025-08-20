Импорт картофеля в этом сезоне вырос более чем втрое

По итогам года урожай картофеля может составить 7,5-8 млн тонн, но есть вопросы к его качеству

В этом сезоне импорт картофеля практически достиг рекорда и составил 850 тыс. т против примерно 250 тыс. т в 2024 году, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Рост поставок связан с тем, что в декабре 2024-го была обнулена ввозная пошлина на картофель в объеме 300 тыс. т, в мае — еще на 150 тыс. т. «Этот импортный картофель сохранялся на наших прилавках, складах, практически до середины июля, и вступил в жесткую конкуренцию с нашим ранним картофелем, который и так продавался по цене ниже себестоимости», — говорит Красильников. Кроме того, продолжает он, на снижение цен повлияли определенные меры в отношении экспорта раннего российского картофеля в Белоруссию, Казахстан — отгрузки были ограничены.



В этом году посевные площади под картофелем в товарном секторе составили 280 тыс. га, что на 2 тыс. га меньше, чем в 2024-м, но отдельные регионы показывают рост площадей, говорит Красильников. По его словам, сейчас уборка картофеля, прежде всего — раннеспелых сортов, вошла в активную фазу в том числе в Центральном федеральном округе. Эксперт добавляет, что осадки негативно влияют на объемы и темпы уборки, но все же ее пик еще впереди — он приходится на сентябрь-октябрь. Официальный прогноз производства на этот год — 7,5 млн т (без учета хозяйств населения), но отдельные эксперты говорят, что объем сбора в товарном секторе может достичь 8 млн т (рекорд — 8,6 млн т в 2023 году), и такого урожая, по словам Красильникова, будет достаточно для обеспечения внутренних потребностей.



По данным Росстата, отгрузки картофеля сельхозорганизациями России в июле — первый месяц активной уборки — составили 123,5 тыс. т, что на 22,3% меньше, чем годом ранее. За январь-июль снижение достигло 28,5%, до 1,24 млн т. По данным Минсельхоза на 19 августа, было собрано более 630 тыс. т картофеля. Темпы уборки — на уровне прошлогодних, пишет «Коммерсантъ».



Однако есть вопросы относительно качества картофеля из-за переувлажнения почвы, особенно это касается Северо-Западного федерального округа: распространение фитофтороза может навредить клубням, говорит Красильников. «В то же время это может исправить текущую ситуацию с низкой ценой реализации. Такая тенденция сохраняется с начала уборки раннего картофеля на Юге, когда наши картофелеводы были вынуждены продавать картофель ниже себестоимости, и сейчас цена находится около себестоимости или ниже ее», — сообщил эксперт. Также на положение картофелеводов могут негативно повлиять ограничения на экспорт со стороны регуляторов, отмечает он.



Весной в России отмечался активный рост оптовых цен на картофель, но сейчас ситуация стабилизировалась. За семь месяцев он подешевел на 11%, год к году — подорожал на 4%, пишет «Коммерсантъ». По данным «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», средняя стоимость картофеля в рознице в августе составила 73 руб./кг, это на 20% меньше пикового значению мая. Сезонное снижение цен традиционно длится до осени.



