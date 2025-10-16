Озимые заняли 15 млн гектаров

Следующие две недели станут определяющими: смогут ли аграрии приблизиться к плановой отметке в 20 млн гектаров Pixabay

Озимые под урожай 2026 года посеяны на 15 млн га из плановых 20 млн га, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. По данным аналитического центра компании Ruseed, год назад на эту дату озимые заняли 13,5 млн га, при этом сейчас на темпы работ влияют погодные факторы. Следующие две недели станут определяющими: смогут ли аграрии приблизиться к плановой отметке в 20 млн га, отметили аналитики.



По информации Ruseed, озимая пшеница посеяна на 12,7 млн га, или 72% от прогноза. Прирост к прошлому году составляет 744 тыс. га. План по озимому рапсу уже перевыполнен на 3%, агрокультура заняла 764 тыс. га, что на 58 тыс. га больше, чем годом ранее. Площадь сева озимой ржи составляет 426 тыс. га — 75% от прогноза и на 73 тыс. га меньше, чем год назад. Озимый ячмень традиционно сеется позднее, пока выполнено 39% плана — 310 тыс. га, что, однако, на 65 тыс. га больше, чем год назад. Озимый рыжик посеян на площади 1,7 тыс. га, что составляет около 8% от плана.



По словам Лут, особый акцент в ходе посевной делается на семена отечественной селекции. Приобретение минеральных удобрений идет в штатном режиме согласно утвержденному плану. «Все действующие механизмы количественного и ценового регулирования позволяют полностью обеспечивать аграриев доступными минеральными удобрениями, — рассказала она в ходе совещания у президента. — Отдельно скажу, что сельхозпроизводители все более активно применяют инновационные комплексные удобрения, которые производят наши, российские производители».



На прошлой неделе Российская ассоциация производителей удобрений сообщала, что к началу октября отрасль обеспечила потребность аграриев в удобрениях на весь 2025 год более чем на 85%. По данным Минсельхоза, с начала года сельхозпроизводители приобрели 4,8 млн т минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) с учетом накопленных ресурсов.



Также, по словам Оксаны Лут, продолжается работа по модернизации технического парка, переходу на новые технологии, в том числе беспилотную технику. Совместно с Минэнерго агроведомство в ежедневном режиме мониторит доступность ГСМ для аграриев. «С коллегами оперативно решаем все возникающие вопросы», — добавила она. Из выделенных регионам 102,5 млрд руб. господдержки получателям доведено около 80% этой суммы. «Кроме того, Минсельхозом одобрено предоставление льготных коротких кредитов на сезонные сельхозработы на сумму 360 млрд руб. Это в полтора раза выше, чем в прошлом году», — отметила министр.



