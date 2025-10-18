Россия планирует увеличить поставки зерна в Индонезию

На конец года запланировано подписание соглашения о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом flickr.com

По оценке федерального центра «Агроэкспорт», потенциал отгрузок зерна из России в Индонезию к 2030 году превышает $420 млн. Об этом сказал руководитель центра Илья Ильюшин в ходе деловой миссии в республику российских поставщиков зерна. «Индонезия — крупнейший импортер зерновых в Юго-Восточной Азии. Российская зерновая отрасль имеет чрезвычайно высокий интерес к индонезийскому рынку и готова масштабировать поставки», — подчеркнул он.



В сезоне-2024/25 Индонезия импортировала 12,4 млн т зерна, включая 10,4 млн т пшеницы. В этом сезоне на фоне роста потребления закупки зерновых могут увеличиться до 14 млн т, в том числе 12 млн т пшеницы, оценила исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна Ксения Боломатова. «По итогам прошлого года Россия достигла значительных результатов, отгрузив более 1,3 млн т пшеницы на индонезийский рынок, и заняла прочную позицию среди ключевых поставщиков страны. Главная цель миссии — укрепить двустороннее сотрудничество в зерновой сфере и обсудить с индонезийскими партнерами возможности и условия наращивания поставок российского зерна, и мы ее достигли», — подчеркнула она.



Первые поставки российской пшеницы в Индонезию были в сезоне-2013/14, напомнил гендиректор «Грейн Гейтс» Илья Алиев. Согласно внутренней аналитике компании, тогда было отгружено 300 тыс. т. Исторический рекорд по объему вывоза был достигнут в сезоне 2023/24 — 1,65 млн т, в том числе «Грейн Гейтс» тогда экспортировала 843 тыс. т. «В сезоне-2025/26 мы пока что являемся единственным поставщиком российской пшеницы в Индонезию. В конце сентября туда была отправлена партия пшеницы 4-го класса с протеином 11,5% объемом 52 тыс. т, — рассказал Алиев. — У “Грейн Гейтс” есть все возможности для дальнейших поставок в Индонезию. Вероятно, и другие крупные игроки российского рынка могут вернуться к системным поставкам в эту страну в случае роста интереса к российской пшенице и восстановления регулярных экспортных поставок».



Для увеличения поставок зерна необходимо выстраивание эффективного диалога и налаживание прочных контактов как в межгосударственном взаимодействии, так и на уровне бизнеса, отметил Ильюшин. Между Индонезией и Евразийским экономическим союзом завершились переговоры о соглашении о свободной торговле, его подписание запланировано на конец года. В соответствии с проектом соглашения, в течение нескольких лет предполагается обнулить пошлины на широкий круг товаров, включая основные позиции взаимной торговли в сельском хозяйстве. В частности, в проект включены обязательства Индонезии по снижению пошлин на пшеницу с 5% до нуля по 1 п.п. в год с момента начала действия соглашения, сообщил «Агроэкспорт».



