Российская экспортная выручка за продукцию масложировой отрасли обошла зерновую

Это связано с высокими мировыми ценами на масложировую продукцию и снижением отгрузок зерна

В этом году экспорт продукции АПК ожидается на уровне 2024-го
Российская экспортная выручка от продажи масложировой продукции на внешние рынки обошла зерновую, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт». Так, согласно оценкам экспертов, за восемь месяцев российские поставки продукции масложировой отрасли составили $6 млрд, что на 8% больше, чем по зерновым культурам. 

Рост экспортной выручки масложировой продукции объясняется сравнительно высокими мировыми ценами на нее, в то время как сырьевая база России позволяет отгружать довольно большие объемы, говорит независимый эксперт агрорынка Александр Корбут. При этом на зерновом рынке ситуация с ценами совершенно иная. Кроме того, в этом году отгрузки зерна на внешние рынки идут неактивно, и ожидать их резкой активизации до конца года не стоит, добавляет он. «Именно из-за этого суммарный агроэкспорт в этом году существенно ниже, чем в 2024-м», — прокомментировал Корбут «». По его словам, сейчас поставки зерновых несколько активизировались, но темпы все равно недостаточные, а заместить зерновые в балансе экспорта масложировой продукцией в полном объеме невозможно.

Однако, по мнению аналитика Лилии Варыгиной, вероятность того, что экспорт масложировой продукции в денежном выражении стабильно будет обгонять поставки зерна, высока. «Текущий тренд во многом обусловлен кризисом перепроизводства зерна в основных странах-производителях и снижением рентабельности выращивания зерновых по сравнению с масличными на фоне продолжающегося роста спроса на масла», — прокомментировала она «». 

По словам Варыгиной, в России даже с учетом снижения производства и экспорта масел по итогам сезона сохраняется высокий спрос на рапсовое масло и шрот со стороны импортеров. Так, вывоз рапсового масла за рассматриваемый период составил 1,07 млн т (плюс 31% к аналогичному периоду прошлого года), шрота — 457 тыс. т (плюс 54%). Основные покупатели — Китай (295 тыс. т) и Турция (52 тыс. т). Кроме того, продолжает она, с учетом высокого урожая сои, Россия может нарастить поставки соевого масла и шрота, что также поддержит показатели экспорта масложировой продукции.

Директор центра компетенций в АПК компании «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов ранее говорил «Российской газете», что к началу августа экспорт продукции АПК в тоннаже сократился более чем на 40% год к году, в денежном выражении — на 16%. Основу российского аграрного экспорта (около 50%) составляет зерновая и масложировая продукция, именно по ней в этом году наблюдается серьезная просадка: вывоз пшеницы почти на 50% ниже по отношению к показателям прошлого года, кукурузы — более чем на 60%, ячменя — свыше чем на 70%. Существенно сократились объемы поставок подсолнечного масла, гороха, продуктов перемола. По словам Краснова, с начала года произошла серьезная разбалансировка рынка по пшенице и подсолнечному маслу: цены предложения и спроса перешли в состояние устойчивого диспаритета. По оценкам «Агроэкспорта», в этом году отгрузки продукции АПК могут сохраниться на уровне 2024 года — $43,5 млрд. 

