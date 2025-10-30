«СовЭкон»: в октябре экспорт пшеницы составит 5,1 млн тонн

Маржа экспортеров за последний месяц вышла из отрицательной зоны flickr.com

Аналитический центр «СовЭкон» оценивает экспорт российской пшеницы в октябре в 5,1 млн т против 4,5 млн т в среднем для этого месяца за пять лет и 4,8 млн т в сентябре. Отгрузки могут превысить средние показатели впервые с ноября 2024 года, отмечают аналитики. Поддержку поставкам оказали восстановление мирового спроса на пшеницу и рост маржи экспортеров.



В последние месяцы крупные импортеры российской пшеницы нарастили закупки и в октябре продолжили активно покупать пшеницу, говорится в сообщении «СовЭкона». В сентябре объем поставок пшеницы в Египет достиг 0,8 млн т — максимума с февраля. Отгрузки в Турцию за тот же период составили 0,7 млн т, что стало самым высоким показателем с ноября 2023 года, сравнили аналитики. В то же время поставки пшеницы у конкурентов России на мировом рынке стагнируют. «Мы ожидаем, что в октябре Украина экспортирует 1,5 млн т пшеницы против 2,1 млн т месяцем ранее. Экспорт пшеницы из ЕС оценивается 1,7 млн т против 2,1 млн т в сентябре», — оценивает «СовЭкон».



Маржа экспортеров за последний месяц несколько выросла: если в начале октября она была отрицательной, то к концу месяца доходила до $4/т. При этом сдерживающим фактором для поставок выступает погода в Черном море, где традиционно в это время повышается частота штормов. «Оживление экспорта указывает на рост спроса со стороны крупных импортеров. Однако остается открытым вопрос, будет ли этот спрос устойчивым, или же покупатели возьмут паузу в ожидании снижения цен», — отмечает «СовЭкон».



Ранее на этой неделе аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз экспорта пшеницы в октябре почти на 0,5 млн т, до 5,65 млн т, что ниже, чем год назад (5,98 млн т), но выше среднего значения за пять лет (4,79 млн т). С 1 по 27 октября на внешние рынки, по его данным, было отгружено около 4,9 млн т пшеницы. В ноябре поставки могут составить 4,6-5 млн т против 3,53 млн т годом ранее и 4 млн т в среднем за пять лет в этом месяце.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

