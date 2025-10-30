разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

«СовЭкон»: в октябре экспорт пшеницы составит 5,1 млн тонн

Отгрузки могут превысить средние показатели впервые с ноября 2024 года

| Агроинвестор |

Маржа экспортеров за последний месяц вышла из отрицательной зоны
Маржа экспортеров за последний месяц вышла из отрицательной зоны

Аналитический центр «» оценивает экспорт российской пшеницы в октябре в 5,1 млн т против 4,5 млн т в среднем для этого месяца за пять лет и 4,8 млн т в сентябре. Отгрузки могут превысить средние показатели впервые с ноября 2024 года, отмечают аналитики. Поддержку поставкам оказали восстановление мирового спроса на пшеницу и рост маржи экспортеров. 

В последние месяцы крупные импортеры российской пшеницы нарастили закупки и в октябре продолжили активно покупать пшеницу, говорится в сообщении «». В сентябре объем поставок пшеницы в Египет достиг 0,8 млн т — максимума с февраля. Отгрузки в Турцию за тот же период составили 0,7 млн т, что стало самым высоким показателем с ноября 2023 года, сравнили аналитики. В то же время поставки пшеницы у конкурентов России на мировом рынке стагнируют. «Мы ожидаем, что в октябре Украина экспортирует 1,5 млн т пшеницы против 2,1 млн т месяцем ранее. Экспорт пшеницы из ЕС оценивается 1,7 млн т против 2,1 млн т в сентябре», — оценивает «».

Маржа экспортеров за последний месяц несколько выросла: если в начале октября она была отрицательной, то к концу месяца доходила до $4/т. При этом сдерживающим фактором для поставок выступает погода в Черном море, где традиционно в это время повышается частота штормов.  «Оживление экспорта указывает на рост спроса со стороны крупных импортеров. Однако остается открытым вопрос, будет ли этот спрос устойчивым, или же покупатели возьмут паузу в ожидании снижения цен», — отмечает «».

Ранее на этой неделе аналитический центр » повысил прогноз экспорта пшеницы в октябре почти на 0,5 млн т, до 5,65 млн т, что ниже, чем год назад (5,98 млн т), но выше среднего значения за пять лет (4,79 млн т). С 1 по 27 октября на внешние рынки, по его данным, было отгружено около 4,9 млн т пшеницы. В ноябре поставки могут составить 4,6-5 млн т против 3,53 млн т годом ранее и 4 млн т в среднем за пять лет в этом месяце.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №10, октябрь 2025

«Агроинвестор»

«Агроинвестор» №10, октябрь 2025
Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора

«Агроинвестор»

Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора
Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти

«Агроинвестор»

Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти