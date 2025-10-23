разделы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Российский экспорт продовольствия в Казахстан может достигнуть $4 млрд к 2030 году

За последние пять лет отгрузки увеличились на 77%

Значительный потенциал наблюдается в торговле мясной продукцией

За последние пять лет экспорт продукции АПК из России в Казахстан вырос на 77% и в 2024 году был на уровне $3,3 млрд, в том числе отгрузки готовой продукции за это время практически удвоились: в стоимостном выражении они превысили $1,1 млрд. К 2030 году, по планам, экспорт продукции АПК в республику вырастет до $4 млрд. Об этом рассказал руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин в ходе деловой миссии российских компаний-экспортеров продукции АПК в Казахстан, организованной «Агроэкспортом» совместно с Минсельхозом. По словам Ильюшина, уже значительно увеличились отгрузки кондитерских изделий, зерна, масложировой, мясной, молочной, рыбной продукции. «Ожидаем дальнейший рост наших поставок продукции АПК в Казахстан, — отметил он (цитата по пост-релизу «Агроэкспорта»). — К 2030 году они должны приблизиться к $4 млрд. Мы готовы расширять сотрудничество с Казахстаном, выходить за рамки только торговли аграрной продукцией. В нашей деловой миссии участвуют российские аграрные вузы — сотрудничество по линии образования может стать важным направлением нашей работы».  

По словам торгового представителя России в Казахстане Антона Логинова, в республике российская продукция востребована: практически 50% продуктов, представленных на полках казахстанских магазинов, либо сделаны в России, либо содержат ингредиенты, произведенные в нашей стране. Кроме того, Казахстан — ближайший союзник и партнер России по ЕАЭС, отметил замминистра сельского хозяйства Роман Некрасов. По его словам, для стран открываются широкие возможности в организации совместных бизнес-проектов по производству, переработке аграрной продукции и ее поставкам по другим направлениям. «Нам нужно думать о наших перспективах на мировых рынках, над тем, как повысить производительность труда, снизить себестоимость сельскохозяйственной продукции и оставаться конкурентоспособными», — подчеркнул Некрасов. 

Одно из перспективных направлений — торговля зерном и продукцией его переработки. В сезоне-2024/25 Казахстан импортировал около 300 тыс. т российской пшеницы, что ниже показателя 2023/24 сельхозгода из-за временного запрета на ввоз со стороны Казахстана и достаточного собственного урожая. Однако в этом сезоне объемы закупок могут возрасти, поскольку в Казахстане качество пшеницы в ряде областей слабее обычного, считает член комитета торговли Зернового союза Казахстана Сергей Потапов. Также казахстанская сторона рассчитывает на поставки масложировой продукции, в том числе шротов и жмыхов: в стране развивается животноводство и птицеводство, но значительно нарастить производство, например шрота, в среднесрочной перспективе республика не сможет. При этом выпуск подсолнечного масла в стране активно развивается.

В январе-августе этого года экспорт масложировой продукции из России в Казахстан вырос на 26% в натуральном выражении и на 56% — в стоимостном. В топ-3 продукции в деньгах входят подсолнечное масло — более $132 млн, рост в 2,4 раза; маргарин — свыше $71 млн, рост на 44%; майонез и другие соусы — около $53 млн, рост на 23%, сообщается в Telegram-канале «Агроэкспорта».

Значительный потенциал наблюдается и в торговле мясной продукцией. Так, за восемь месяцев 2025 года Россия экспортировала в Казахстан 60 тыс. т мяса и субпродуктов на сумму более $90 млн., сообщил Ильюшин на полях деловой миссии. По словам гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, сегодня российская мясная продукция представлена в Казахстане фактически во всех каналах продаж: в централизованном ритейле, в сегменте HoReCa, где она пользуется популярностью. «Отдельно стоит сказать про сектор промышленной переработки, куда поставляют сырье не только наши лидеры рынка, но и ряд небольших и средних птицефабрик», —добавил Лахтюхов. По данным «Агроэкспорта», основу отгрузок составляет мясо птицы: около 52 тыс. т на более $67 млн за январь-август.

