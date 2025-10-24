разделы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

Сбор зерна достиг 135 млн тонн в бункерном весе

Уборочная кампания близится к завершению

Средняя урожайность увеличилась почти на 15%
В России собрано более 135 млн т зерна в бункерном весе — почти на 9 млн т больше, чем годом ранее, уборочная кампания близится к завершению, сообщил . В том числе пшеницы намолочено 93,5 млн т — на 7,8% выше показателя год назад, ячменя — 20,5 млн т (плюс 15,4%). Также в активной фазе уборка кукурузы, риса и гречихи.

Зерновые и зернобобовые убраны на площади около 42,5 млн га, или 93% от посевов. Средняя урожайность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась почти на 15%, в том числе по пшенице — на 14%, по ячменю — на 22%, сравнивает агроведомство.

сохраняет прогноз урожая на уровне 135 млн т в чистом весе, включая 90 млн т пшеницы. Также ожидается абсолютный рекорд по зернобобовым — не менее 7 млн т. «Такие объемы позволят не только полностью закрыть внутренние потребности страны, но и поставить на внешние рынки в текущем сезоне более 50 млн т зерна», — отмечается в сообщении.

Ранее на этой неделе повысил прогноз урожая пшеницы на 0,5 млн т, до 88 млн т (здесь и далее — без учета новых регионов) на фоне рекордной урожайности на Урале и в Сибири. Также был увеличен прогноз валового сбора кукурузы на 0,3 млн т, до 15,3 млн т, оценка сбора ячменя не изменилась — 19 млн т. В целом прогноз урожая зерна вырос на 0,8 млн т, до 137,3 млн т. Оценку экспортного потенциала по зерну в этом сезоне повысил на 0,3 млн т, до 57,8 млн т за счет увеличения прогноза вывоза кукурузы до 4,1 млн т. Оценка экспортного потенциала по пшенице не изменилась и составляет 44,1 млн т.

