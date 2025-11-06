Экспорт зерна из России в июле-октябре снизился на четверть

Экспорт в ноябре может частично компенсировать низкие отгрузки предыдущих месяцев safewatersmarine.com

В июле-октябре экспорт зерна из России составил 20,6 млн т, что на четверть меньше, чем в 2024-м, когда за тот же период было отгружено 27,3 млн т. В том числе экспорт пшеницы сократился с 23,3 млн т до 18,2 млн т (минус 28%), пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза (РЗС). По словам директора аналитического департамента РЗС Елены Тюриной, в октябре отгрузки основных видов зерновых уменьшились с 8 млн т в 2024-м до 6,45 млн т в 2025-м, из них пшеницы — с 7,02 млн т до 6,02 млн т соответственно (минус 14,2%). Экспорт ячменя упал более чем в два раза — с 695 тыс. т до 310 тыс. т, кукурузы — почти втрое: с 354 тыс. т до 120 тыс. т, гороха — в 2,4 раза, до 111 тыс. т.



По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, в октябре экспорт несколько активизировался, хотя он по-прежнему сильно отстает от прошлого года: по пшенице разрыв с 2024-м составляет примерно 4 млн т, хотя, исходя из потенциала, ожидался рост на 2 млн т. «Цена сначала немного выросла — до $232/т (FOB Черное море, пшеница с 12,5% протеина), но снова ушла к $230/т. Но при этом ячмень сейчас неплох и в спросе, и в цене — примерно $228-230/т, то есть он приближается к цене мукомольной пшеницы», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору». По данным «Рексофт Консалтинга», которые приводит «Коммерсантъ», в октябре экспорт пшеницы составил 5,1 млн т. Это ниже показателя прошлого года, но на 13% превышает среднее значение за пять лет.



Впрочем, отмечает Тюрина, также снижается и число стран, куда Россия экспортирует пшеницу: в октябре этого года их было 30 против 50 в 2024-м. Крупнейшим покупателем традиционно стал Египет, но отгрузки сократились на 16,3%, до 1,3 млн т с 1,56 млн т годом ранее. На втором месте Турция, увеличившая закупки в 1,9 раза, с 470 тыс. т в октябре 2024 года до 883 тыс. т в 2025-м. Отгрузки в Иран выросли в 4,8 раза — до 545 тыс. т «Активно растут поставки российской пшеницы в Бангладеш, в октябре они составили 495 тыс. т, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Почти в три раза вырос экспорт в Ливию — до 290 тыс. т. Более чем в пять раз, до 153 тыс. т, — в Саудовскую Аравию», — сообщила Тюрина (цитата по «Интерфаксу»). При этом, продолжает она, отгрузки в другие страны падают. Так, в Кению отправлено в три раза меньше (105 тыс. т), в ОАЭ — в 2,2 раза меньше (95 тыс. т), в Оман — в 2,9 раза (71,5 тыс. т). После роста в предыдущие месяцы зафиксировано падение экспорта во Вьетнам — на 36%, до 69,4 тыс. т, добавила Тюрина.



При этом в ноябре, по прогнозу аналитического центра «Русагротранса», отгрузки пшеницы могут увеличиться год к году на 30-40%, до 4,6-5 млн т. Управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов приводит аналогичную оценку и говорит, что растущий экспорт в ноябре частично компенсирует низкие отгрузки предыдущих месяцев. Прогноз «СовЭкона» — 4,2-4,7 млн т.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что экспорт пшеницы в ноябре ожидается на уровне прошлого года или чуть больше — примерно 4,5 млн т. По его словам, объемы вывоза будут зависеть, во-первых, от спроса основных импортеров, и они свои закупки постепенно активизируют. Во-вторых, от курса рубля, а также конкурентной среды. «Пока наша пшеницы на базисе FOB не сильно дешевле или дороже предложений Румынии или Франции, но здесь все будет зависеть от соотношения цены и качества, условий поставок, а с этим наши экспортеры работать умеют», — отмечает эксперт. Он также говорит, что по итогам июля-октября отгрузки пшеницы сократятся на 5-6 млн т относительно прошлого года, и теоретически это отставание можно было бы наверстать, но многое будет зависеть от погодных условий на Черном море — осенью и зимой в регионе традиционно есть сложности с погрузкой и выходом в море. В том числе из-за этого, по мнению эксперта, России не удастся выйти на объем, отгруженный в прошлом году.



Безусловно, российское зерно остается востребованным у зарубежных покупателей, и при изменении ценовой конъюнктуры объем его поставок может серьезно увеличиться, ранее говорил вице-премьер Дмитрий Патрушев президенту Владимиру Путину. Минсельхоз оценивает экспортные потенциал по зерну в этом сезоне на уровне 50 млн т.



