На прошлой неделе цены на российскую пшеницу с поставкой в ноябре-декабре снизились на $4,5

Минсельхоз считает сбалансированной экспортную цену на пшеницу в размере $230 за тонну (FOB). Об этом в ходе выставки «Югагро-2025» сказала глава ведомства Оксана Лут, пишет «Интерфакс». По ее словам, это хорошая, взвешенная цена, и надеяться на $300-400 за тонну, которые были в 2022 году, не стоит. При этом Лут не исключает скачков цены в связи с мировой ситуацией, однако российские производители должны ориентироваться на цену в $230 за тонну.



По данным аналитического центра «Русагротранса», на прошлой неделе цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре-декабре снизились на $4,5, до $225-230/т FOB, ранее писал «Агроинвестор». Американская пшеница подешевела на $2, до $236/т, французская — на $1, до $228/т. Цены на украинскую пшеницу с протеином 11,5% выросли на $1, до $230/т.



«Этот сезон, как все аналитики прогнозируют, будет рекордный по производству зерновых и с учетом запасов. Понятно, что всегда есть профицит пшеницы, потому что очень большие запасы у основных стран-импортеров. <…> Тем не менее пшеница — это наш основной продукт, который мы выращиваем», — отметила Лут.



Производители продукции АПК должны работать над ее себестоимостью для обеспечения доступности на внутреннем рынке и конкурентоспособности — на внешнем, подчеркнула министр, обратив внимание, что развивать растениеводство становится все сложнее на фоне роста себестоимости семян, удобрений, техники и оплаты труда. «Текущие условия нужно воспринимать как константу, исходить из них и показывать свою эффективность. Для растениевода, если он не хочет уходить в переработку и диверсифицировать свои риски, ключевой задачей является работа с себестоимостью продукции», — цитирует Лут РБК.



«Если мы хотим увеличивать объемы (экспорта), то должны быть конкурентоспособны на внешних рынках, потому что наступают все — Бразилия очень эффективна в плане себестоимости, Китай становится все более эффективным, через какое-то время он перестанет покупать зерновые, поскольку будет производить их в нужном объеме», — подчеркнула Лут.



