разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2025»
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Аналитики «Русагротранса» повысили прогноз экспорта пшеницы в ноябре

Поставки могут стать рекордными для этого месяца

| Агроинвестор |

С начала сезона на внешние рынки было отгружено 16,8 млн тонн пшеницы
С начала сезона на внешние рынки было отгружено 16,8 млн тонн пшеницы

Аналитический центр » повысил прогноз экспорта пшеницы в ноябре на 0,3 млн т, до рекордного объема 5,3 млн т. В ноябре прошлого года было отгружено 4,53 млн т, средний показатель для этого месяца за пять лет — 4 млн т. С начала сезона на внешние рынки было поставлено 16,8 млн т пшеницы.

Первое место в импорте российской пшеницы по итогам первых четырех месяцев сезона занимает Египет, закупивший 3,64 млн т (-11,5% к аналогичному периоду прошлого сезона). На втором месте Турция, которая нарастила объем ввоза на 65%, до 2,43 млн т. На третьем месте Бангладеш, снизившая импорт на 20%, до 0,97 млн т. Ливия увеличила закупки на 37%, до 842 тыс. т, Израиль — на 23%, до 759 тыс. т. 

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре-декабре на прошлой неделе оставались на уровне $232/т FOB, сообщил аналитический центр ». Американская пшеница подорожала на $3, до $238/т, украинская - на $1, до $229/т. Цены на французскую и румынскую пшеницу существенно не изменились и составили $229/т и $234/т соответственно.

Российский рынок пшеницы в течение короткой рабочей недели существенно не менялся. Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах при поставке автотранспортом оставались на уровне 16,4-16,6 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — 16-16,3 тыс. руб./т. На малой воде цены также оставались без изменений на уровне 14,7-15 тыс. руб./т.

Больше новостей АПК - в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №10, октябрь 2025

«Агроинвестор»

«Агроинвестор» №10, октябрь 2025
Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора

«Агроинвестор»

Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора
Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти

«Агроинвестор»

Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти