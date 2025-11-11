Аналитики «Русагротранса» повысили прогноз экспорта пшеницы в ноябре

С начала сезона на внешние рынки было отгружено 16,8 млн тонн пшеницы А. Гордеев / Ведомости

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз экспорта пшеницы в ноябре на 0,3 млн т, до рекордного объема 5,3 млн т. В ноябре прошлого года было отгружено 4,53 млн т, средний показатель для этого месяца за пять лет — 4 млн т. С начала сезона на внешние рынки было поставлено 16,8 млн т пшеницы.



Первое место в импорте российской пшеницы по итогам первых четырех месяцев сезона занимает Египет, закупивший 3,64 млн т (-11,5% к аналогичному периоду прошлого сезона). На втором месте Турция, которая нарастила объем ввоза на 65%, до 2,43 млн т. На третьем месте Бангладеш, снизившая импорт на 20%, до 0,97 млн т. Ливия увеличила закупки на 37%, до 842 тыс. т, Израиль — на 23%, до 759 тыс. т.



Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре-декабре на прошлой неделе оставались на уровне $232/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Американская пшеница подорожала на $3, до $238/т, украинская - на $1, до $229/т. Цены на французскую и румынскую пшеницу существенно не изменились и составили $229/т и $234/т соответственно.



Российский рынок пшеницы в течение короткой рабочей недели существенно не менялся. Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах при поставке автотранспортом оставались на уровне 16,4-16,6 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — 16-16,3 тыс. руб./т. На малой воде цены также оставались без изменений на уровне 14,7-15 тыс. руб./т.



