«СовЭкон»: цены на пшеницу обновили минимум 2025 года

Экспорт пшеницы в ноябре может стать рекордным Pixabay

Средние цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% в Европейской части России на прошлой неделе опустились на 150 руб., до 13,7 тыс. руб./т, сообщил аналитический центр «СовЭкон». Это новый минимум для 2025 года и самый низкий показатель с августа 2024-го, сравнили аналитики. По данным Российского зернового союза, цена производителей пшеницы 4-го класса за неделю опустилась на 0,8% и оставила в среднем 13,1 тыс. руб. за тонну. Давление на цены оказало высокое предложение нового урожая в неюжных регионах.



В Приволжском федеральном округе цены на пшеницу снизились до 11,5 тыс. руб./т, в Центральном — до 11,95 тыс. руб./т. Для обоих макрорегионов это самый низкий показатель с начала июля, отмечает «СовЭкон». Предложение пшеницы в Центре и Приволжье высокое: в октябре аналитики оценивали сбор там в 21,3 млн т и 20,3 млн т соответственно. В прошлом году урожай агрокультуры в Приволжье составил 17,7 млн т, в Центре — 16,8 млн т.



При этом спрос как со стороны местных потребителей, так и со стороны экспортеров в этих макрорегионах вялый, отмечает «СовЭкон». Дополнительные сложности создают проблемы с доставкой зерна оттуда в морские порты, особенно на фоне закрытия речной навигации перед началом зимы, обращают внимание аналитики.



Цены на Юге снизились до 15 тыс. руб./т, но все еще остаются выше показателей начала июля. Спрос на южное зерно высокий на фоне активного экспорта, однако продажи пшеницы при этом низкие, говорится в сообщении «СовЭкона». «Мы не исключаем дальнейшего постепенного снижения цен, наиболее выраженного в отдаленных от экспортных терминалов регионах. При этом на Юге серьезного снижения мы не ждем на фоне относительно активной экспортной кампании», — добавляют аналитики центра.



«СовЭкон» оценивает возможный экспорт российской пшеницы в ноябре в рекордные 4,6 млн т против 4,1 млн т годом ранее. Согласно мониторингу Российского зернового союза, на который ссылается «Интерфакс», в первую декаду ноября Россия отгрузила на экспорт 2 млн т пшеницы, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост зафиксирован впервые с начала сезона, отметил союз. Аналитический центр «Русагротранса» накануне повысил прогноз экспорта пшеницы в ноябре на 0,3 млн т, до рекордных 5,3 млн т. В ноябре прошлого года было отгружено 4,53 млн т, средний показатель для этого месяца за пять лет — 4 млн т. С начала сезона на внешние рынки было поставлено 16,8 млн т пшеницы.



