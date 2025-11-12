разделы

реклама

журналы

Вебинар «Законодательные новшества в регулировании оборота сельхозземель»
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

«СовЭкон»: цены на пшеницу обновили минимум 2025 года

Давление на них оказало высокое предложение нового урожая в неюжных регионах

| Агроинвестор |

Экспорт пшеницы в ноябре может стать рекордным
Экспорт пшеницы в ноябре может стать рекордным

Средние цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% в Европейской части России на прошлой неделе опустились на 150 руб., до 13,7 тыс. руб./т, сообщил аналитический центр «». Это новый минимум для 2025 года и самый низкий показатель с августа 2024-го, сравнили аналитики. По данным , цена производителей пшеницы 4-го класса за неделю опустилась на 0,8% и оставила в среднем 13,1 тыс. руб. за тонну. Давление на цены оказало высокое предложение нового урожая в неюжных регионах.

В Приволжском федеральном округе цены на пшеницу снизились до 11,5 тыс. руб./т, в Центральном — до 11,95 тыс. руб./т. Для обоих макрорегионов это самый низкий показатель с начала июля, отмечает «». Предложение пшеницы в Центре и Приволжье высокое: в октябре аналитики оценивали сбор там в 21,3 млн т и 20,3 млн т соответственно. В прошлом году урожай агрокультуры в Приволжье составил 17,7 млн т, в Центре — 16,8 млн т.

При этом спрос как со стороны местных потребителей, так и со стороны экспортеров в этих макрорегионах вялый, отмечает «». Дополнительные сложности создают проблемы с доставкой зерна оттуда в морские порты, особенно на фоне закрытия речной навигации перед началом зимы, обращают внимание аналитики.

Цены на Юге снизились до 15 тыс. руб./т, но все еще остаются выше показателей начала июля. Спрос на южное зерно высокий на фоне активного экспорта, однако продажи пшеницы при этом низкие, говорится в сообщении «». «Мы не исключаем дальнейшего постепенного снижения цен, наиболее выраженного в отдаленных от экспортных терминалов регионах. При этом на Юге серьезного снижения мы не ждем на фоне относительно активной экспортной кампании», — добавляют аналитики центра.

«» оценивает возможный экспорт российской пшеницы в ноябре в рекордные 4,6 млн т против 4,1 млн т годом ранее. Согласно мониторингу , на который ссылается «Интерфакс», в первую декаду ноября Россия отгрузила на экспорт 2 млн т пшеницы, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост зафиксирован впервые с начала сезона, отметил союз. Аналитический центр » накануне повысил прогноз экспорта пшеницы в ноябре на 0,3 млн т, до рекордных 5,3 млн т. В ноябре прошлого года было отгружено 4,53 млн т, средний показатель для этого месяца за пять лет — 4 млн т. С начала сезона на внешние рынки было поставлено 16,8 млн т пшеницы.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №10, октябрь 2025

«Агроинвестор»

«Агроинвестор» №10, октябрь 2025
Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора

«Агроинвестор»

Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора
Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти

«Агроинвестор»

Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти