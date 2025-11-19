разделы

Вебинар «Законодательные новшества в регулировании оборота сельхозземель»
Аналитики повысили оценку сбора зерна в этом году

Недобор зерна на Юге компенсирован хорошими результатами Поволжья и Центра

Прогноз на сезон-2026/27 снижен
В этом году урожай зерна составит 137,1 млн т, из них 88,2 млн т — пшеница, следует из консенсус-прогноз Центра ценовых индексов (ЦЦИ) на основе очередного ежеквартального опроса аналитиков. Прошлая оценка (август) — 132,4 млн т и 85,8 млн т соответственно. «Недобор зерна на Юге, сформировавший негатив оценок в августе, был с лихвой компенсирован хорошими результатами Поволжья и Центральной России», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦЦИ. При этом оценки будущего года снизились. Так, прогноз сбора зерна теперь составляет 135,3 млн т против прежних 137,8 млн т, в том числе 85,9 млн т пшеницы против 89 млн т в прошлом прогнозе. Экспорт пшеницы в сезоне-2025/26 оценивается в 43 млн т, в сезоне-2026/27 — в 51,1 млн т.

Консенсус-прогноз аналитиков по сбору подсолнечника в этом году снижен до 17,4 млн т с прежних 18,3 млн т. По остальным масличным в текущем сезоне по-прежнему ожидаются рекордные сборы, но производство рапса и сои ждет коррекция на следующий год. Так, оценка сбора сои в этом году повышена до 9,1 млн т с 8 млн т, рапса — до 5,6 млн т с 5,3 млн т. Прогноз урожая подсолнечника на 2026 год составляет 17,3 млн т, сои — 7,8 млн т, рапса — 5 млн т. Производство подсолнечного масла в этом году ЦЦИ оценивает в 7,6 млн т (7,8 млн т по итогам предыдущего опроса), в 2026-м — в 7,7 млн т. Его экспорт — 5,1 млн т и 5,2 млн т соответственно. 

Все оценки не включают данные по новым регионам. Вместе с ними, по прогнозу, сбор зерна в этом году составит 138,2 млн т (135,5 млн т по предыдущему прогнозу), в том числе 90,6 млн т пшеницы (88,6 млн т). Консенсус-прогноз по урожаю подсолнечника — 18,3 млн т (19,8 млн т), рапса — 5,7 млн т (5,3 млн т).


При этом один из участников опроса — — отмечает снижение прогноза по сбору подсолнечника на фоне рекордной площади сева в текущем сезоне — 10 млн га. «Но урожай не будет максимальным в истории, — сказала «Интерфаксу» вице-президент банка Дарья Снитко. — Так что коррекция цен на подсолнечном рынке не будет выраженной. При этом Россия, вероятно, уже стала первой по экспорту подсолнечного масла в мире в прошлом сезоне».

Накануне «» писал, что в своем ноябрьском отчете повысил прогноз урожая пшеницы в России с 85 млн т до 86,5 млн т. Прогноз урожая кукурузы остался неизменным — 14,1 млн т при экспорте в 3 млн т и переходящих запасах в 960 тыс. т. () оценивает экспорт пшеницы из России в этом сезоне в 44 млн т и, возможно, выше, а ее урожай — в 88 млн т (с учетом Крыма — это примерно 600 тыс. т) и выше, производство кукурузы — в 15,3-15,5 млн т. Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут также считает, что урожай пшеницы в этом сезоне составит 88 млн т, кукурузы — порядка 14,1 млн т. 

По данным , сбор основных масличных культур в России (с учетом всех регионов) в этом году составит 32,6 млн т (в 2024-м, по данным , 28,6 млн т). Из них подсолнечника — 17,4 млн т (16,9 млн т), сои — 9,4 млн т (7 млн т), рапса — 5,8 млн т (4,7 млн т). По оценкам , урожай сои в европейской части России (без учета новых регионов) в 2025 году может стать рекордным. «В Центре и Поволжье может быть получен рекордный сбор — в 5,7 млн т, и если так, то впервые в истории здесь может сформироваться экспортный профицит», — говорил гендиректор Дмитрий Рылько «Интерфаксу». В центральных регионах прогнозирует сбор сои в 4,6 млн т против 3,6 млн т в прошлом году, в Поволжье — до 1,1 млн т против 650 тыс. т. 

Эксперт также отмечал, что понизил прогноз по сбору подсолнечника с 17,8-18 млн т до 17,5 млн т. «По рапсу у нас получается “вилка” — 5,2-5,4 млн т. Все будет зависеть от того, что будет с уборкой в Западной Сибири, где местами лег снег. Если бы не непогода, то двигались бы в сторону 5,5 млн т. Есть риск, что часть урожая будет потеряна, но вероятность того, что соберут не менее 5,2 млн т, есть», — сказал он. Предыдущая оценка — 5,4-5,5 млн т.

