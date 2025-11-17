Урожай основных масличных превысит 32 млн тонн

Рост относительно прошлого года демонстрируют все основные масличные flickr.com

Урожай основных масличных культур в России (с учетом всех регионов) этом году составит 32,6 млн т (в 2024-м, по данным Росстата, 28,6 млн т). Из них подсолнечника — 17,4 млн т (16,9 млн т), сои — 9,4 млн т (7 млн т), рапса — 5,8 млн т (4,7 млн т), пишет «Интерфакс» со ссылкой на аналитический центр OleoScope. По данным компании на 7 ноября, масличные были убраны с 87% площадей, собрано более 30 млн т маслосемян, что почти на 1,5 млн т больше, чем годом ранее. В частности, подсолнечник убран с почти 85% площадей, урожай приближается к 16 млн т. Уборка рапса почти завершена — осталось убрать менее 7%, собрано около 6 млн т. Сои намолочено 8,6 млн т с 86% убранной площади.



Самый большой прирост по масличным культурам в этом году — плюс 1,7 млн т — отмечается в Сибири, говорят в OleoScope. Там был собран максимальный урожай рапса — более 2,6 млн т, что на 800 тыс. т превышает прошлогодний показатель. В частности, Алтайский край увеличил урожай на 240 тыс. т, Кемеровская область — на 208 тыс. т. Сои больше всего собрали в Центре — свыше 4 млн т, однако наибольший прирост урожайности опять же отмечается в Сибири — плюс 5,5 ц/га. Средняя урожайность по стране выросла на 3,8 ц/га, превысив 21 ц/га. Кроме того, производство подсолнечника в округе также увеличилось более чем на 500 тыс. т.



«Несмотря на приостановку сбора урожая в ряде областей Сибири из-за ранних снегопадов и переувлажнения почвы, регион оказывается самым продуктивным по сбору в текущем сезоне. Урожайность масличных в этом году выросла на 16% благодаря в целом климатически более благоприятным условиям, чем на Юге страны. С учетом изменения климата, зона земледелия смещается севернее, что в сочетании с технологичностью посевов ведет к росту урожайности культур», — отметила аналитик OleoScope Лилия Варыгина (цитата по «Интерфаксу»).



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что, по оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай сои в европейской части России (здесь и далее без учета новых регионов) в 2025 году может стать рекордным. «В Центре и Поволжье может быть получен рекордный сбор — в 5,7 млн т, и если так, то впервые в истории здесь может сформироваться экспортный профицит», — говорил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько «Интерфаксу». В центральных регионах ИКАР прогнозирует сбор сои в 4,6 млн т против 3,6 млн т в прошлом году, в Поволжье — до 1,1 млн т против 650 тыс. т.



Эксперт также отмечал, что ИКАР понизил прогноз по сбору подсолнечника с 17,8-18 млн т до 17,5 млн т. «По рапсу у нас получается “вилка” — 5,2-5,4 млн т. Все будет зависеть от того, что будет с уборкой в Западной Сибири, где местами лег снег. Если бы не непогода, то двигались бы в сторону 5,5 млн т. Есть риск, что часть урожая будет потеряна, но вероятность того, что соберут не менее 5,2 млн т, есть», — сказал он. Предыдущая оценка — 5,4-5,5 млн т.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

