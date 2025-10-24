«Эксойл» в ноябре запустит завод по переработке сои и рапса

За последние три года самый большой прирост в переработке показали мощности по сое «Эксойл»

Строительство завода по переработке сои и рапса компании «Эксойл» в Липецкой области завершено, запуск технологической линии запланирован на начало ноября, сообщает «Абирег». «Коммерсантъ» ранее сообщал, что мощность предприятия составит 900 тыс. т сои и рапса в год. Основной продукт переработки сои — соевый шрот, масло — побочный. Гендиректор «Эксойл» Николай Жирнов сказал «Абирегу», что с запуском нового завода «больше российскому рынку переработки сои не надо».



«Эксойл» начала строительство завода по переработке сои и рапса в 2019 году, у компании к тому моменту уже был действующий с 2016 года завод по переработке подсолнечника мощностью 2 тыс. т сырья в сутки. Тогда инвестиции в новый актив оценивались в 6,5 млрд руб. Осенью 2024-го Жирнов говорил «Коммерсанту», что строительство нового предприятия станет триггером расширения посевных площадей по сое и рапсу в регионе. При этом, по его словам, банки изначально отказывались финансировать проект, и компания встала перед выбором — вкладывать только свои деньги, либо ставить его на паузу. «Строить за свои экономически нерационально, поэтому мы ждали благоприятной конъюнктуры. Сейчас уже есть четкие договоренности с финансистами, мы в очень активной фазе стройки», — говорил он.



По словам Жирнова, осенью 2024 года завод «Эксойл» производил 300 тыс. т подсолнечного масла, к этому добавится еще до 200 тыс. т соевого. Объем экспорта будет примерно 500 тыс. т. «Это серьезная цифра, нам нужно к этому готовиться и по сырью, и по рынкам сбыта, и, самое главное, по экспортной логистике, что сегодня достаточно узкое “горло”», — отмечал он. Поэтому в стратегии роста «Эксойл» в том числе рассматривает возможность либо войти в партнерство с другими компаниями, либо самостоятельно сделать отдельную портовую инфраструктуру для экспорта.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что на Европейской территории страны перерабатывающие мощности по сое насыщены с учетом ввода в эксплуатацию третьего завода «Содружества» в Курской области, а также скорого запуска «Эксойл». По другим масличным культурам дефицита перерабатывающих мощностей также не наблюдается, хотя мощности по переработке масличного льна могли бы быть расширены. Что касается восточных аграрных регионов страны, то там другая ситуация, добавляет эксперт.



Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что за последние три года мощности по переработке масличных в России выросли на 21% — с 28,5 млн т до 34,5 млн т. Самый большой прирост показали мощности по переработке сои — 2 млн т. «А если посмотреть динамику в течение пяти лет (2021—2026 годы), то рост мощностей составит более 10 млн т. По нашим данным, в 2026 году наращивание уже существующих производств и реализация новых проектов добавит отрасли еще 1 млн т мощностей переработки», — прокомментировал Мальцев «Агроинвестору». Сейчас единственный регион, где сохраняется дефицит мощностей — это Дальний Восток, поэтому соя продолжает «утекать» в Китай в качестве сырья, но запуск МЭЗа компании «Содружество» в 2027 году мощностью более 1 млн т в год кардинально изменит ситуацию, уверен он.



АналитикЛилия Варыгина также говорит, что перерабатывающие мощности в России растут в соотношении с увеличением площадей под масличными, которые следуют за растущим спросом на масла и шрот во всем мире. Темпы прироста оцениваются в 4% в год. «После стремительного роста в 2023 году сразу на 8% мощности по переработке масличных прибавили еще 1% и достигли 31,7 млн т. За пять лет рост мощностей составил 25%, переработка масличных внутри страны увеличилась на 40%», — прокомментировала Варыгина «». По ее словам, загрузка переработчиков в 2024 году оказалась максимальной за последние годы и составила 89%, к концу 2025-го ожидается рост мощностей еще на 5%, до 35 млн т. Загружать недостающие объемы планируется из регионов, где урожай масличных превосходит мощности по их переработке.

