Сбор зерна превысил 140 млн тонн в бункерном весе

Вебинар «Законодательные новшества в регулировании оборота сельхозземель»

Дальнейшее развитие отрасли напрямую связано с ростом экспорта

Сбор зерна превысил 140 млн т в бункерном весе, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на стратегической сессии о развитии агропромышленного сектора и обеспечении продовольственной безопасности. Динамика производства в животноводстве опережает прошлогоднюю, по итогам года в мясном и молочном направлениях ожидается прирост показателей, приводятся его слова в сообщении правительства.

«Российский агропромышленный комплекс полноценно обеспечивает собственный рынок и планомерно укрепляет торговые связи с зарубежными партнерами», — отметил Патрушев, добавив, что такие результаты стали возможны благодаря высокому уровню технологического развития отрасли. С этого года реализуется нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который направлен на обеспечение АПК собственной наукоемкой и технологичной продукцией, а также квалифицированными кадрами, напомнила в ходе стратегической сессии глава Минсельхоза Оксана Лут.

Среди результатов министр назвала рост доли семян отечественной селекции, реализацию проектов в сфере биотехнологий для кормовой и пищевой промышленности, разработку современных вакцин для животноводства, работу по созданию отечественной сельхозтехники. Также комплексно развивается аграрное образование — от школ до колледжей и вузов.

Фундаментальной задачей является обеспечение собственной продовольственной безопасности, подчеркнула Лут. При этом для дальнейшего развития отрасли важен комплексный подход — от повышения плодородия почв и внедрения цифровых технологий до модернизации аграрного образования. Также необходимо продолжить повышать производительность труда: с 2013 года благодаря внедрению новых технологий этот показатель в АПК увеличился почти на 60%, привела данные глава агроведомства.

По поручению председателя правительства Михаила Мишустина будут проработаны предложения по созданию научно-технической программы повышения плодородия почв, стимулированию научных исследований, разработке системы мотивации для привлечения кадров в отрасль, создания конкурентных условий труда в сфере агрообразования и аграрной науки, расширению логистических возможностей для дальнейшего развития экспорта, рассказал Патрушев.

Вместе с тем, с учетом высокого уровня самообеспеченности внутреннего рынка дальнейшее развитие отрасли напрямую связано с ростом экспорта. Россия отгружает продукцию в 160 стран и по итогам прошлого года заняла третье место в мире по объему поставок в натуральном выражении. При этом по отдельным направлениям наша страна остается безусловным лидером, говорится в сообщении Минсельхоза. Среди основных задач по развитию аграрного экспорта — выстраивание логистики, развитие биржевых инструментов, дальнейшее увеличение поставок продукции с высокой добавленной стоимостью. Еще одно перспективное направление — экспорт агротехнологий. 

