Страны Ближнего Востока и Северной Африки увеличивают закупки российского ячменя

Федеральный центр «Агроэкспорт» отметил увеличение поставок ячменя из России по ряду направлений, наиболее заметно выросли отгрузки в страны Ближнего Востока и Северной Африки: Ирак, Ливан и Египет. Аналитики связывают это с повышением спроса и хорошим перспективам отечественного урожая. На начало ноября в стране было намолочено около 20 млн т ячменя в бункерном весе против 17 млн т годом ранее.



В Ирак, по данным «Агроэкспорта», с июля по начало ноября было вывезено около 78 тыс. т культуры, что на 61% превышает показатель отгрузок за весь сезон-2024/25. Поставки в Египет возобновились спустя несколько сезонов затишья. Страна в принципе закупает мало ячменя (5-30 тыс. т за последние пять сезонов), однако в этом сельхозгоду Россия отгрузила в Египет уже 32 тыс. т культуры, отмечают аналитики. Экспорт в Ливан составил



30 тыс. т, что сопоставимо с объемом всего прошлого сезона. Кроме того, есть активный спрос на ячмень со стороны Турции, которая регулярно проводит тендеры. С июля по начало ноября Россия отправила туда 300 тыс. т ячменя против 100 тыс. т годом ранее.



В основном ячмень в Египет и Ливан поставляет Украина, и диверсификация закупок, вероятно, связана с отставанием там уборки в начале сезона и снижением перспектив урожая (на начало ноября в стране было намолочено 5,4 млн т ячменя против 5,6 млн т годом ранее), считают аналитики «Агроэкспорта». «Интерес к российскому ячменю со стороны данных рынков является положительным сигналом в рамках диверсификации географии поставок и способствует развитию экспортного потенциала», — говорится в сообщении центра.



«Ячмень сейчас неплох и в спросе, и в цене — примерно $228-230/т, то есть он приближается к цене мукомольной пшеницы», — говорил на прошлой неделе «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. С 12 по 18 ноября экспортная пошлина на ячмень останется нулевой.



