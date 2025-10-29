Урожай зерна достиг 137 млн тонн

Минсельхоз сохраняет прогноз валового сбора зерна на уровне 135 млн тонн в чистом весе flickr.com

В России собрано 137 млн т зерновых и зернобобовых культур в бункерном весе, осталось убрать 6% площадей. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе расширенного совместного заседания трех профильных комитетов Госдумы. «Соответственно, наш прогноз по 135 млн т в чистом весе мы подтверждаем», — приводит ее слова «Прайм». Министр отметила, что в сибирских регионах уборка зерновых идет сложно: есть отставание в 1 млн га, что связано с погодными условиями. Несмотря на сложности с погодой, урожайность в Сибири растет, добавила Лут.



Урожай зерна почти на 10 млн т больше, чем годом ранее, уточняется в сообщении правительства. По другим сельхозкультурам тоже ожидаются достаточно высокие показатели, по отдельным позициям они должны достичь рекордных значений. Так, по информации Минсельхоза, есть значительные успехи в производстве сои, ожидается хороший урожай сахарной свеклы, картофеля и овощей, а также плодов и ягод. Так, по словам Лут, сбор сои может достигнуть рекордных 8 млн т, сахарной свеклы — 48 млн т. «7 млн т сахара мы должны получить, миллион экспортного потенциала у нас есть», — цитирует ее «Прайм».



Что касается животноводства, то по итогам года прогнозируется увеличение производства птицы, яиц и молока; восстанавливается производство свинины. «Вы помните, свинина у нас, к сожалению, выбыла в Курской и Белгородской областях в связи с ситуацией сейчас. Мы открыли новые льготные кредиты. Фактически больше половины кредитов уже заявлено на новые мощности. Поэтому начали восстанавливать, к концу следующего года должны выйти на нормальные темпы роста», — рассказала Лут (цитата по РИА «Новости»). Кроме того, прогнозируется прирост по ряду показателей в пищевой и перерабатывающей промышленности.



Вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе заседания поблагодарил депутатов за особое внимание к приоритетным направлениям работы АПК. Сейчас идет обсуждение проекта федерального бюджета на следующие три года, на финансирование агрокомплекса предусматривается более 540 млрд руб., напомнил он. Это позволит сохранить инструменты поддержки, а отрасли — продолжить стабильное развитие, подчеркнул Патрушев.



