За девять месяцев сельхозпроизводство выросло на 2%

В секторе животноводства самыми высокими темпами увеличивается выпуск яиц Д. Абрамов / Ведомости

За первые девять месяцев этого года производство сельхозпродукции во всех хозяйствах увеличилось на 2%, до 8,24 трлн руб. в действующих ценах, следует из данных Росстата. В том числе в сентябре рост составил 4,2%, до почти 2,25 трлн руб. Для сравнения, в сентябре прошлого года сельхозпроизводство снизилось на 0,3%, за девять месяцев 2024-го — сократилось на 2,1%.



По расчетам статведомства на 1 октября, урожай зерна в бункерном весе составлял 121,3 млн т — на 9,5% больше, чем годом ранее. Сахарной свеклы было накопано 19,1 млн т (плюс 12,9%), подсолнечника собрано 7,9 млн т (снижение на 9,9%). Сбор картофеля и овощей по сравнению с той же датой прошлого года вырос на 8%, до 15,9 млн т и на 2,5%, до 9,7 млн т соответственно.



В том числе в сельхозорганизациях, где сосредоточено 64,3% площадей зерновых и зернобобовых (без учета кукурузы), они были обмолочены на 90,1% (к этому времени в 2024 году — на 87,8%). Сбор зерновых и зернобобовых в сельхозорганизациях увеличился на 10,7 млн т, или 14,9%, составив 83,2 млн т. В том числе по пшенице Росстат зафиксировал рост производства на 7 млн т (13,2%), до 60,1 млн т. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых в сельхозорганизациях к 1 октября составляла 35,1 ц/га — на 5 ц/га больше прошлогоднего показателя, в том числе по пшенице она выросла на 5,1 ц/га, до 38,1 ц/га.



Средняя урожайность подсолнечника в сельхозорганизациях снизилась на 2,2 ц/га (12%), до 16,2 ц/га. Его сбор к 1 октября составил 4,7 млн т — на 0,7 млн т, или 13,4% меньше, чем к этому времени в прошлом году. Сахарной свеклы в сельхозорганизациях накопали 17,2 млн т — на 2,3 млн т (15,5%) больше, чем год назад. Средняя урожайность агрокультуры выросла на 11 ц/га (3,3%), до 361 ц/га. Также сельхозорганизации собрали около 3,6 млн т картофеля и 2,7 млн т овощей.



Производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах за девять месяцев увеличилось на 0,3%, до почти 11,9 млн т в живом весе, молока — также на 0,3%, до 26,2 млн т, яиц — на 4,4%, до 36,45 млрд штук. В том числе в сентябре год к году прирост составил 1,9%, 0,5% и 5,4% соответственно. В сельхозорганизациях за январь-сентябрь производство скота и птицы на убой прибавило 1,2%, до 10,28 млн т в живом весе. При этом по КРС Росстат зафиксировал снижение на 4%, до 816,7 тыс. т, по свиньям — прирост на 0,2%, до 4,3 млн т, по птице — на 2,9%, до почти 5,1 млн т.



За январь-сентябрь сельхозорганизации реализовали по всем каналам 45,3 млн т зерна — на 18,9% меньше, чем за тот же период годом ранее, 10,3 млн т скота и птицы в живом весе (плюс 0,9%), 15,8 млн т молока (рост на 4,2%), 26,5 млрд яиц (на 6,4% больше, чем год назад).



