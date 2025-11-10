разделы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Производство гречихи будет существенно ниже, чем годом ранее

Однако дефицита гречневой крупы не ожидается

Причина снижения сбора — в сокращении посевов агрокультуры
В этом году урожай гречихи составит 888 тыс. т в чистом весе, что на 26,5% меньше, чем в 2024-м. Такой прогноз «» озвучил гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко. Посевные площади под гречихой в 2025-м снизились на 32% относительно предыдущего года и составили 746 тыс. га, напоминает он, тогда как урожайность агрокультуры в этом году ожидается выше прошлогодней. 

«К концу октября основные площади под агрокультурой — 84% от общего числа посевов — были убраны. Валовой сбор в бункерном весе составлял 800 тыс. т», — говорит Петриченко. Урожай гречихи в Алтайском крае, который является главным ее производителей в стране, в 2025 году составит 500 тыс. т, ранее писал ТАСС со ссылкой на губернатора региона Виктора Томенко. По оценке «», Алтайский край в 2025 году соберет 530 тыс. т гречихи против 662,2 тыс. т годом ранее. 

Цены на гречку-ядрицу в последнее время стали повышаться. Так, если в начале октября, по словам Петриченко, они в среднем по Европейской части страны составляли 32,5 тыс. руб./т в опте, то к концу октября вышли на уровень порядка 33 тыс. руб./т. «Это связано с тем, что произошел рост цен на эту крупу в Алтайском крае, — уточняет эксперт. — С начала сезона к текущему моменту цена гречки-ядрицы в регионе выросла с 26 тыс. руб./т до более чем 30 тыс. руб./т. И это вполне нормально, учитывая, что весь прошлый сезон цены на гречку были очень низкими. Сейчас они просто возвращаются в нормальное русло». 

По данным на 5 ноября, средняя розничная цена на гречку составляла 78,93 руб./кг против 82,61 руб./к в начале года и 81,72 руб./кг на 5 ноября 2024-го. Запасы гречихи в заготовительных и перерабатывающих организациях на 1 октября, согласно Росстату, были на уровне 184 тыс. т — на 20,1% больше, чем год назад. ранее отмечал, что с учетом высоких переходящих запасов гречихи урожай этого года позволит не только полностью обеспечить перерабатывающие предприятия необходимым сырьем, но и сохранить возможности для экспорта.

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

