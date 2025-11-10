Производство гречихи будет существенно ниже, чем годом ранее

Причина снижения сбора — в сокращении посевов агрокультуры flickr.com

В этом году урожай гречихи составит 888 тыс. т в чистом весе, что на 26,5% меньше, чем в 2024-м. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Посевные площади под гречихой в 2025-м снизились на 32% относительно предыдущего года и составили 746 тыс. га, напоминает он, тогда как урожайность агрокультуры в этом году ожидается выше прошлогодней.



«К концу октября основные площади под агрокультурой — 84% от общего числа посевов — были убраны. Валовой сбор в бункерном весе составлял 800 тыс. т», — говорит Петриченко. Урожай гречихи в Алтайском крае, который является главным ее производителей в стране, в 2025 году составит 500 тыс. т, ранее писал ТАСС со ссылкой на губернатора региона Виктора Томенко. По оценке «ПроЗерно», Алтайский край в 2025 году соберет 530 тыс. т гречихи против 662,2 тыс. т годом ранее.



Цены на гречку-ядрицу в последнее время стали повышаться. Так, если в начале октября, по словам Петриченко, они в среднем по Европейской части страны составляли 32,5 тыс. руб./т в опте, то к концу октября вышли на уровень порядка 33 тыс. руб./т. «Это связано с тем, что произошел рост цен на эту крупу в Алтайском крае, — уточняет эксперт. — С начала сезона к текущему моменту цена гречки-ядрицы в регионе выросла с 26 тыс. руб./т до более чем 30 тыс. руб./т. И это вполне нормально, учитывая, что весь прошлый сезон цены на гречку были очень низкими. Сейчас они просто возвращаются в нормальное русло».



По данным Росстата на 5 ноября, средняя розничная цена на гречку составляла 78,93 руб./кг против 82,61 руб./к в начале года и 81,72 руб./кг на 5 ноября 2024-го. Запасы гречихи в заготовительных и перерабатывающих организациях на 1 октября, согласно Росстату, были на уровне 184 тыс. т — на 20,1% больше, чем год назад. Минсельхоз ранее отмечал, что с учетом высоких переходящих запасов гречихи урожай этого года позволит не только полностью обеспечить перерабатывающие предприятия необходимым сырьем, но и сохранить возможности для экспорта.



