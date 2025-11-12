Самообеспеченность России продукцией АПК в этом году будет выше, чем в прошлом

разделы

Рост производства также важен для экспортного потенциала

В этом году самообеспеченнность России продукцией АПК будет выше, чем в прошлом. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе правительственного часа в Госдуме. За последние годы российский агросектор совершил серьезный рывок, подчеркнула она. «Мы не только обеспечили собственный рынок всем необходимым, но и стали мировой аграрной державой, поставляя свою продукцию в 160 стран», — обратила внимание она. Во многом эти достижения обусловлены внедрением новых технологий и ростом производительности труда, по темпам которого сельское хозяйство является одним из лидеров нашей экономики.

По зерну, мясу, рыбе, растительному маслу, сахару Россия обеспечивает себя с запасом, а к пороговым значениям по молоку, молокопродуктам, плодово-ягодной продукции, картофелю, овощам максимально приближается. В этом году уровень самообеспеченности будет выше по всем видам продукции, где у нас сохраняется потенциал роста, отметила глава Минсельхоза.

Вместе с тем, этот год складывается для аграриев непросто. Во многих регионах были возвратные заморозки, засуха и другие неблагоприятные погодные явления. «Тем не менее, уже можно с уверенностью констатировать, что сборы зерна, картофеля, овощей, фруктов, некоторых масличных культур, а также сахарной свеклы будут выше прошлогодних», — поделилась прогнозом Лут.  

На данный момент, по информации Минсельхоза, собрано уже 141,5 млн т зерновых и зернобобовых в бункерном весе. По итогам года ведомство сохраняет прогноз на уровне 135 млн т в чистом весе. «Ожидаем ряд исторических рекордов, например, по зернобобовым, сое, рапсу, плодам и ягодам в организованном секторе», — перечислила министр.

За первые девять месяцев сохраняется устойчивый рост по всем основным направлениям и в животноводческом секторе. По итогам года в агроведомстве ожидают положительной динамики по производству скота, птицы, молока и яиц. Рыбохозяйственный комплекс в этом году тоже работает стабильно. Достаточно успешно прошла лососевая путина, выросла добыча сельди. «В целом результат работы наших рыбаков позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны в рыбной продукции», — добавила Лут.

Производство продуктов питания в этом году сохраняется на стабильном уровне. Министерство прогнозируем рост производства макарон, мясных полуфабрикатов, плодоовощных консервов и ряда других товаров. Отдельно глава ведомства отметила хорошую динамику по молочной группе. За январь-сентябрь выросло производство сливочного масла, сыров, а также сухого молока, которое востребовано во всем мире. «Рост производства важен не только для повышения обеспеченности внутреннего рынка и экспортного потенциала, но и как фактор сохранения доступности продуктов питания для наших потребителей», — подчеркнула она.

За последние десять лет повышение цен на основные продукты питания в нашей стране не превышало общего уровня инфляции, а по ряду категорий все еще отстает от нее. «Вместе с тем, в последние годы мы видим устойчивый рост себестоимости продукции, связанный с удорожанием техники, энергоресурсов, логистики, заемных средств», — обратила внимание Лут. При этом, заверила она, для обеспечения стабильной ситуации на рынке сегодня есть все необходимые инструменты, реализуются точечные меры поддержки, применяются механизмы таможенно-тарифного регулирования. Параллельно работает над повышением привлекательности биржевой торговли, чтобы сформировать национальную систему ценовых индикаторов по ключевым товарам.

Еще одной важной задачей в ведомстве считают расширение практики долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями с применением механизма формулы цены на овощную и ряд других видов продукции. Совместно с Минпромторгом прорабатывает изменения в закон о торговле, чтобы исключить скачки цен на отдельные группы продовольственных товаров.

При этом сегодня перед отраслью стоят и новые вызовы. «К 2030 году нам необходимо добиться технологического лидерства, что позволит обеспечить независимость от иностранных технологий и сохранить доступность продовольствия для наших граждан», — напомнила Лут. Для этого с 2025 года реализуется новый национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Он направлен на развитие селекции и генетики, организацию производства критически важных добавок, ветеринарных препаратов и вакцин, сельхозтехники оборудования, а также на обеспечение АПК профессиональными кадрами.

