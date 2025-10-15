Минсельхоз предлагает продлить господдержку племенного птицеводства. Проект постановления разработан для ускоренного снижения зависимости внутреннего рынка от поставок импортной продукции, а также стимулирования производства отечественного инкубационного яйца. «В целях увеличения производства яиц на 2,5 млрд штук, птицы на 1,5 тыс. т, во исполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года”, а также снижения риска заноса на территорию Российской Федерации особо опасных заболеваний предлагается пролонгировать государственную поддержку репродукторам первого и второго порядка до 2030 года», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов. Также предлагаемые меры позволят в следующем году поддержать те инвестиционные проекты, которые уже прошли отбор в 2024-м, но не получили финансирование из-за нехватки бюджета.
В пояснительной записке к документу уточняется, что за период 2022—2025 годов были реализованы и поддержаны 11 инвестиционных проектов на 980 тыс. птицемест: два — яичного направления продуктивности, восемь — мясного направления продуктивности и один — по индейке, что позволило обеспечить производство на данных предприятиях более 1,3 млрд инкубационных яиц. Эта мера поддержки позволила сконцентрировать в России поголовье родительских форм для обеспечения бесперебойной работы птицефабрик по производству финального гибрида, что подтверждается положительной динамикой производства мяса птицы.
Сейчас импорт инкубационного яйца кур снизился до 11% (минус 7% к уровню 2021 года), а в индейководстве импортозависимость по исходным формам составляет 100%. Ситуация на внешних рынках осложняется дефицитом племенного материала из-за ухудшения эпизоотической ситуации в основных странах поставщиках — Канада, Германия, Франция. При этом за последние десять лет производство мяса индейки выросло в четыре раза и в 2024 году достигло около 435 тыс. т, что позволило России стать одним из мировых лидеров по экспорту мяса индейки, занимая второе место в мире и прочно удерживая первое место в Европе, отмечается в пояснительной записке.
Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что отрасль по-прежнему остро нуждается в господдержке — необходимы родительские стада для обеспечения ими племрепродукторов второго порядка. «В разных странах, например Израиле, Бразилии, Австралии, международные селекционно-генетические компании вынуждают локализовывать свои прародительские стада, чтобы не ввозить племенной материал из-за границы и снизить риски занесения болезней птицы. Локализованное стадо, как правило, лучше защищает от распространения заболеваний, чем любой импортированный племенной материал — будь это однодневные цыплята, индюшата или же инкубационное яйцо», — прокомментировал Давлеев «Агроинвестору».
При этом, продолжает он, особенно важна господдержка для племенного индейководства, так как в России нет собственного прародительского стада. Некоторые компании, по словам Давлеева, были готовы инвестировать в племрепродукторы первого порядка, но меры господдержки для таких производств — а они с коммерческой точки зрения не являются высокорентабельными — не хватает. «Во-первых, как правило, цель таких репродукторов — обеспечение стабильных поставок инкубационного яйца на рынок», — объясняет эксперт. Во-вторых, это обеспечение безопасности птицеводческих хозяйств за счет контроля над заболеваниями на самых ранних стадиях.
Национальная ассоциация производителей индейки (НАПИ) также поддерживает инициативу Минсельхоза: продление до 2030 года субсидий репродукторам укрепляет устойчивость цепочки и создает условия для роста производства инкубационного яйца, а также мяса птицы при снижении эпизоотических рисков. «На фоне текущей волатильности рынков такая пролонгация выглядит своевременной и прагматичной мерой для всей отрасли птицеводства, включая индейководство», — сказал «Агроиневстору» исполнительный директор объединения Анатолий Вельматов.
По данным НАПИ, в 2024 году самообеспеченность инкубационным яйцом индейки составляла около 65%, и без ввода новых мощностей показатель будет ухудшаться, потенциально опускаясь к уровню около 55% к 2030 году. Вельматов уверен, что новые проекты репродукторов первого и второго порядков одновременно повысят самообеспеченность инкубационным яйцом и дадут прирост по мясу, что особенно важно на фоне глобального дефицита инкубационного яйца после эпизоотических вспышек последних лет, ограничивающего возможности наращивать выпуск. Сейчас же производство полностью базируется на зарубежной генетике, а родительские стада комплектуются племенной птицей, ввозимой из-за рубежа ограниченным кругом международных селекционных компаний.
При этом Вельматов особенно отмечает работу Минсельхоза и профильных команд по развитию отечественной селекции. Так, представлен новый кросс индеек СК 51, ориентированный на сегмент КФХ и ЛПХ. По открытым данным, СК 51 демонстрирует высокую жизнеспособность и мясную продуктивность, что расширяет выбор и снижает зависимость от импортных гибридов на нишевом и фермерском уровне. «Продление господдержки закрывает системные узкие места индейководства — от дефицита инкубационного яйца до полной зависимости от импортной генетики — и ускоряет переход к большей самодостаточности без потери темпов роста производства», — заключил Вельматов.
Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!