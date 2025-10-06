«Кузбасский бройлер» начнет производить мясо индейки

Спрос на мясо индейки продолжит расти «Кузбасский бройлер»

«Кузбасский бройлер» займется производством мяса индейки: 2 тыс. индюшат уже содержатся на «Новосафоновской» птицефабрике, входящей в состав компании. Плановая мощность нового направления составит 22 тыс. голов, при ее достижении предприятие сможет производить 50 т мяса в месяц, сообщает пресс-служба «Кузбасского бройлера». «Индейка известна как продукт богатый белком, который легко усваивается. У нас есть такой запрос от покупателей, есть мощности и компетенции для расширения производства. Поэтому выпуск мяса индейки стал логичным развитием бизнеса», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Кузбасского бройлера» Кирилла Торгунакова.



Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов говорит, что этот проект выглядит перспективным для Кузбасса и рынка индейки России в целом: спрос на этот вид мяса стабильно растет, а в регионе ранее не было промышленного производства, что создает окно для локального предложения и развития переработки. «Важность запуска в расширении доступного диетического белка и формировании новой отраслевой специализации региона, при этом ключевые риски связаны с биобезопасностью, доступностью инкубационного яйца, импортозависимостью по ветпрепаратам и оборудованию, а также со сбытом для небольших объемов», — прокомментировал Вельматов «Агроинвестору».



В 2025 году производство мяса индейки ожидается на уровне 465 тыс. т против 438 тыс. т в 2024-м, прогнозируют в НАПИ. Рост обусловлен расширения мощностей и повышением их эффективности. Существенная часть прироста формируется лидерами отрасли, но не менее 30% планируется обеспечить развитием малых и средних производств, что поддерживает значимость региональных проектов, отмечают в ассоциации.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что выход «Кузбасского бройлера» в новый сектор мясного рынка вписывается в общий тренд на увеличение объемов потребления индейки как в розничном звене, так и в мясопереработке. По его мнению, большим преимуществом этого проекта является опыт компании в птицеводстве, хотя бройлер и индейка производятся по разным технологиям. «В целом большинство параметров, определяющих эффективность бизнеса — умение управлять стадом, сохранять поголовье за счет правильных технологий откорма и содержания птицы, поддержка ветеринарного благополучия — примерно схожи», — прокомментировал Давлеев «Агроинвестору». По его словам, заявленная мощность предприятия в 600 т мяса в год — это совсем небольшой объем по сравнению с другими игроками рынка, однако в случае успешного запуска «Кузбасский бройлер» может увеличить мощности индейководческого направления, поскольку спрос на охлажденное мясо индейки в регионе однозначно будет расти: покупательная способность там, как и численность населения, сравнительно высоки.



По словам Вельматова, в Кузбассе с населением порядка 2,5 млн человек не было промышленного производства индейки, поэтому запуск закрывает локальный дефицит и сокращает логистическое плечо. Дополнительный спрос поддерживают государственные и муниципальные закупки, а также новая культура потребления: фокус на здоровое питание, доступность белка и расширение ассортимента для дома и HoReCa. Ключевые сложности, по его мнению, могут быть связаны с сохраняющейся зависимостью от зарубежной генетики. Так, несмотря на рост самообеспеченности инкубационным яйцом с 23% в 2020 до 66% в 2024-м, дефицит усиливается из‑за неблагоприятной эпизоотической обстановки в странах‑поставщиках (Канада, Германия, Франция, Великобритания).



