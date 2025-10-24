Дмитрий Патрушев: добыча рыбы может увеличиться до 6 млн тонн

Россия остается одним из крупнейших мировых экспортеров рыбы и морепродуктов А. Орлов / Ведомости

В этом году вылов рыбы в России будет сопоставим с показателем 2024-го (около 4,9 млн т), в ближайшие годы он может увеличиться до 6 млн т, сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарной сессии «Мировое потребление рыбы: стимулы роста, возможности производства» в ходе Международного рыбопромышленного форума. Россия сохраняет место в первой пятерке рыболовных держав, благодаря протяженной морской акватории, богатым запасам и развитой научной базе у нас есть огромный потенциал для дальнейшего наращивания добычи водных биоресурсов, подчеркнул он.



Производство аквакультуры по итогам года ожидается на уровне 400 тыс. т. Для стимулирования развития отрасли правительство предоставляет меры господдержки, в первую очередь направленные на поэтапное импортозамещение. Благодаря им к 2030 году самообеспеченность рыбопосадочным материалом в аквакультуре должна увеличиться до 80%, рыбными кормами — до 90%. Патрушев напомнил, что в 2014 году доля рыбных кормов собственного производства оценивалась в 15%. «Сейчас в два с лишним раза выше, — сравнил он. — И мы продолжаем двигаться вперед».



Активно развивается и переработка. В рамках механизма инвестквот создано 30 современных перерабатывающих заводов, еще шесть появятся в ближайшие годы. «Ожидаем, что за счет этого к 2030 году половина объемов производства должна относиться к сегменту переработки. И это будет способствовать расширению ассортимента рыбной продукции», — отметил Патрушев.



При этом Россия остается одним из крупнейших мировых экспортеров рыбы и морепродуктов. По объему их поставок в физическом весе наша страна занимает третье место. В 2024 году, по словам Патрушева, за рубеж было направлено около 2 млн т рыбной продукции, ее покупает около 90 государств. «И у нас есть хорошие перспективы для дальнейшего наращивания торговли со странами Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока», — перечислил вице-премьер.



Вместе с тем, важно стимулировать рост потребления рыбы. Помимо устойчивой производственной базы, на него влияют и другие факторы, в первую очередь, логистика. В России 75% водных биоресурсов добывается на Дальнем Востоке, отметил Патрушев. Для обеспечения рыбой населения и другой части нашей страны предусмотрены инструменты господдержки. В рамках программы инвестквот будет построено шесть логистических комплексов, а также четыре рефрижераторных судна. Также ведется реконструкция и модернизация портовой инфраструктуры, в том числе в Сахалинской и Мурманской областях.



Кроме того, потребление рыбы напрямую связано с ее ценовой доступностью. «В настоящее время правительство создает условия, при которых ценообразование на рыбную продукцию станет более прозрачным. Мы будем отслеживать формирование стоимости по всей цепочке реализации товара», — заверил Патрушев.



Не менее важной составляющей стимулирования потребления рыбы является грамотно выстроенная маркетинговая концепция. «По результатам недавно проведенных исследований очевидно, что рыба — один из самых желанных для россиян продуктов, — рассказал Патрушев. — Поэтому она должна стать тем самым товаром, который люди действительно будут готовы покупать чаще и регулярно видеть на своем столе». Здесь, отметил он, играет роль совокупность перечисленных факторов, прежде всего цена. Правительство предпринимает различные меры, чтобы рыба оставалась доступной для потребителя. «Но нам нужен профессиональный и системный подход именно в части популяризации потребления рыбы. На этом не меньше, чем на других составляющих должно быть сосредоточено внимание Минсельхоза, Росрыболовства, бизнес-сообщества, отраслевых экспертов, а также средств массовой информации», — обратил внимание Патрушев.



