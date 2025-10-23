разделы

Спрос на туры в рыбные хозяйства вырос на 15%

Популяризация рыбной продукции повышает интерес к этому направлению агротуризма

| Агроинвестор |

Владельцы аквакультурных хозяйств видят практическую пользу в агротуризме
Заказы туров на рыбные хозяйства и рыбалку за январь-октябрь увеличились на 15% к аналогичному периоду прошлого года, рассказала на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной продукции заместитель председателя правления Россельхозбанка () Елена Батурова. По данным платформы заказа и размещения агропутешествий «Свое За городом», лидерами по спросу на «рыбные» туры в этом году стали Пермский край (форелевые хозяйства) и Московская область (осетровые фермы).

«Популяризация рыбной продукции в целом повышает интерес к отрасли. Мы считаем этот фактор главным драйвером наблюдаемого роста заказов тематических туров, — отметила Батурова. — Сами рыбоводы гибко реагируют на такой тренд. К традиционным форматам “приходи и смотри” все активнее добавляется формат “живи и участвуй”. Растет интерактивность. Естественно, это сопровождается развитием инфраструктуры гостеприимства». В целом виден качественный сдвиг в аквакультурном направлении агротуризма, растущий спрос на это направление коррелирует с повышением интереса к агротуризму в целом, добавила она.

Формат «живи и участвуй» предполагает, что гостям не просто предлагают посетить экскурсию, а создают возможность остаться в хозяйстве на несколько дней, помогать ухаживать за рыбой, мальками, обустраивать водоемы и т. д. В то же время традиционные форматы краткосрочной поездки (рыбалка, экскурсия) также остаются востребованными. Повышение спроса на «рыбные» туры говорит о том, что владельцы аквакультурных хозяйств видят практическую пользу этого направления как дополнительного источника дохода и способа завоевания клиентов, добавила Батурова.

По данным Минсельхоза, в прошлом году почти 600 тыс. человек посетили объекты агротуризма в качестве экскурсантов (с пребыванием менее суток) и 400 тыс. — как туристы (с пребыванием более суток). Со следующего года ведомство планирует ввести субсидию на развитие сельской туристической инфраструктуры, параллельно сохранив грант на агротуризм, говорила летом глава министерства Оксана Лут. С 2022 года программа поддержки сельского туризма стала драйвером развития малого бизнеса в аграрных регионах, оценивала она, общий объем финансирования по грантам «Агротуризм» за три года превысил 2 млрд руб.

