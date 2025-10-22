В Минсельхозе предложили экспортировать всю продукцию под единым брендом

Это нужно для объединения усилия экспортеров и производителей, а также для эффекта масштаба М. Стулов / Ведомости

Экспортировать готовую продукцию следует под единым брендом «Сделано в России»: такой подход позволит объединить усилия сотен компаний, а также создаст эффект масштаба и положительный образ страны через продукты питания. Такое мнение озвучила начальник управления развития экспорта продукции АПК Минсельхоза Екатерина Фомина в ходе форума «Сделано в России», пишет ТАСС. По ее словам, поставки готовой продукции за рубеж требуют в том числе умения грамотно позиционировать и продвигать свой бренд. «Готовая продукция удлиняет цепочку поставок и вынуждает работать напрямую с потребителем. Опыт показывает, что в условиях жесткой конкуренции бренды, которые продвигаются при активной поддержке государства, достигают наибольшего результата на внешних рынках», — сказала Фомина. Она также добавила, что Россия сегодня активно формирует новую экспортную модель для АПК. Центральное место в ней занимают продукты с высокой добавленной стоимостью — прежде всего, это пищевая и переработанная продукция. По ее словам, в этом году их отгрузки на 5% выше, чем в 2024-м.



В целом программа по продвижению отечественных брендов и товаров «Сделано в России» хорошо себя зарекомендовала, и в ближайшие три года на нее планируется направить 3,7 млрд руб. Об этом в ходе форума сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. «В 2025 году мы разгоняем эту программу, начали специально ее отдельно финансировать. На следующую трехлетку — надеемся, нас депутаты поддержат — закладываем 3,7 млрд руб.», — передает его слова ТАСС. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, бренд «Сделано в России» должен стать хорошо узнаваемым и ассоциироваться с высоким качеством у зарубежных покупателей. Для этого активно развивается зарубежная инфраструктура, включающая десятки магазинов, работающих в том числе онлайн, и демонстрационные павильоны, действующие в шести странах — Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме, Египте, Турции, Саудовской Аравии.



Управляющий директор центра компетенций в АПК компании «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов говорит, что для развития экспорта готовой продукции ключевым инструментом остается наращивание производства, при этом продукция должна соответствовать требованиям внешних рынков, также необходимо существенное расширение ассортимента и продвижение. «Текущая государственная маркетинговая активность в этом отношении требует расширения. Кроме того, нужно еще раз вернуться к рассмотрению вопроса создания национального дистрибьютора российской готовой продукции, активного ее продвижения в крупнейшие зарубежные розничные сети путем выкупа пространства, корнеров, стеллажей и полок, где продукция будет реализовываться не только под брендом “Сделано в России”, но и под подотраслевыми брендами — “Русские сладости”, “Русская рыба” и т. д. , что сделает ее продвижение более прицельным и эффективным», — прокомментировал Краснов «Агроинвестору».



Однако, продолжает эксперт, для этого потребуется широкое частно-государственное партнерство, значительное увеличение маркетинговых бюджетов, а самое главное — системный подход в формировании ассортимента этой продукции: не просто произведенной в ограниченном количестве и плохо адаптированной под требования внешних рынков, а выпущенной «по заказу» на специальных производственных линиях с учетом потребительских предпочтений и требований компетентных органов стран-импортеров. И это, говорит Краснов, целая инвестиционная экспортная программа развития российского аграрного производства. Она потребует средств, но принесет устойчивый и долгосрочный успех, уверен он.



Кроме того, ранее эксперты неоднократно говорили, что способствовать экспортным отгрузкам будет менее крепкий рубль. В ходе форума гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина также отметила этот фактор. «Тем не менее, я не могу не сказать, что одним из очень серьезных факторов, который влияет на конкурентоспособность нашей продукции, является курс. Мы все-таки возлагаем надежды на то, что курс будет помогать нашим экспортерам быть конкурентоспособнее», — сказала Никишина на заседании Госсовета по экспорту и промышленности, прошедшего на полях форума.



