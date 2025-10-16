ФАС проверит наценки на продукты у крупнейших ритейлеров

С начала года по 13 октября больше всего подорожала мороженная неразделанная рыба М. Новиков / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что запросила у 12 крупнейших торговых сетей информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за период с января по август. Ведомство проанализирует все товарные позиции 29 категорий продуктов питания, включая ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.



Это позволит выяснить, какие наценки торговые сети устанавливают на наиболее востребованные продукты, а также то, как они транслируют изменения закупочных цен в стоимость «на полке», говорится в сообщении ФАС. «В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство будет принимать меры реагирования и пресекать выявленные нарушения», — отмечает служба.



Накануне «Известия» со ссылкой на данные Росстата сообщили, что средняя розничная цена на соленую селедку в России с января по сентябрь выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 375 руб./кг. При этом в оптовом сегменте цены снижаются. Так, по информации Нацрыбресурса на 13 октября, средняя оптовая цена атлантической сельди в центральных регионах составила 185 руб./кг, что на 14% меньше показателя начала года. В регионах Северо-Запада цена снизилась на 20%, до 162 руб./кг, на Дальнем Востоке — также на 20%, до 120 руб./кг. В ФАС изданию сообщили, что в цепочке поставок сельди может быть до шести посредников, а совокупная наценка — от 5% до 50%, что увеличивает цену конечного продукта в 2-3,5 раза. Ведомство уже направило запросы в 37 рыбодобывающих организаций и анализирует информацию о первичной переработке и покупателях, данные о фактических объемах добычи, производства, реализации и структуре себестоимости.



По данным Росстата, с начала года по 13 октября мороженная неразделанная рыба подорожала на 15,39%, говядина (кроме бескостного мяса) — на 11,38%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 9,97%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 9,5%, свинина (кроме бескостного мяса) — на 9,25%, маргарин — на 8,08%, цельное пастеризованное молоко (2,5-3,2% жирности) — на 6,79%, твердые, полутвердые и мягкие сыры — на 6,78%, яблоки — на 5,35%, охлажденные и мороженные куры — на 4,66%. При этом яйца подешевели на 22,78%, сахар — на 1,86%, сливочное масло — на 1,39%.



Ассоциация компаний розничной торговли в начале недели сообщила, что, согласно мониторингу ее аналитического центра, стоимость социально значимых продуктов питания в крупных торговых сетях в сентябре по сравнению с августом снизилась на 2,7%. Средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары «первой цены» в сентябре сохранилась на уровне августа — 2,8%, тогда как в сентябре 2024 года показатель составлял 6,6%.



