Экспортные цены на пшеницу снова снизились

С 1 по 17 ноября на внешние рынки отгружено около 3 млн тонн пшеницы С. Портер

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре-декабре на прошлой неделе снизились на $4,5, до $225-230/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Американская пшеница подешевела на $2, до $236/т, французская — на $1, до $228/т. Цены на украинскую пшеницу с протеином 11,5% выросли на $1, до $230/т. Экспортная цена на российский ячмень оставалась около $232/т FOB. Прогноз экспорта пшеницы в ноябре остается на уровне 5,3 млн т против 4,53 млн т в этом месяце годом ранее и в среднем за пять лет 4 млн т. С 1 по 17 ноября на внешние рынки отгружено около 3 млн т пшеницы.



Биржевой рынок пшеницы к концу прошлой недели ослабевал на фоне роста прогнозов мировых запасов пшеницы на конец сезона-2025/26 в ноябрьском отчете Минсельхоза США и не такого значительного снижения оценки сбора кукурузы в штатах, как ожидал рынок. Однако новости понедельника о закупке Китаем 840 тыс. т американских соевых бобов с поставкой в декабре и январе привели к ценовому ралли как на рынке сои, так и на рынке пшеницы, отмечают аналитики.



Цены предложения на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах при поставке автотранспортом упали на 200 руб., до 16,3 тыс. руб./т без, при поставке по железной дороге — до 16,2 тыс. руб./т. На малой воде цены составили около 14,7-14,8 тыс. руб./т.



На Юге цены на пшеницу 4-го класса в среднем прибавили 100 руб. и составили 13,9-14,8 тыс. руб./т (EXW элеватор), в Центре — опустились на 50 руб., до 12-12,5 тыс. руб./т, в Поволжье были на уровне 12-12,5 тыс. руб./т. В Сибири цены оставались на уровнях 9-10,5 тыс. руб./т без НДС.



Продолжающиеся осадки в Центральном и Приволжском федеральных округах задерживают уборку поздних культур, отмечают аналитики «Русагротранса». Сохранение теплой погоды и высокие запасы влаги поддерживают развитие озимых в Центре и Поволжье. Температуры на Юге в ближайшую неделю прогнозируются выше при низком количестве осадков. Это благоприятно для проведения полевых работ, однако необходимые для развития озимых почвенные влагозапасы будут снижаться, оценивают аналитики.



