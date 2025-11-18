разделы

реклама

журналы

Вебинар «Законодательные новшества в регулировании оборота сельхозземель»
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

Экспортные цены на пшеницу снова снизились

Прогноз вывоза в ноябре остается на уровне 5,3 млн тонн

| Агроинвестор |

С 1 по 17 ноября на внешние рынки отгружено около 3 млн тонн пшеницы
С 1 по 17 ноября на внешние рынки отгружено около 3 млн тонн пшеницы

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре-декабре на прошлой неделе снизились на $4,5, до $225-230/т FOB, сообщил аналитический центр ». Американская пшеница подешевела на $2, до $236/т, французская — на $1, до $228/т. Цены на украинскую пшеницу с протеином 11,5% выросли на $1, до $230/т. Экспортная цена на российский ячмень оставалась около $232/т FOB. Прогноз экспорта пшеницы в ноябре остается на уровне 5,3 млн т против 4,53 млн т в этом месяце годом ранее и в среднем за пять лет 4 млн т. С 1 по 17 ноября на внешние рынки отгружено около 3 млн т пшеницы.

Биржевой рынок пшеницы к концу прошлой недели ослабевал на фоне роста прогнозов мировых запасов пшеницы на конец сезона-2025/26 в ноябрьском отчете Минсельхоза США и не такого значительного снижения оценки сбора кукурузы в штатах, как ожидал рынок. Однако новости понедельника о закупке Китаем 840 тыс. т американских соевых бобов с поставкой в декабре и январе привели к ценовому ралли как на рынке сои, так и на рынке пшеницы, отмечают аналитики.

Цены предложения на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах при поставке автотранспортом упали на 200 руб., до 16,3 тыс. руб./т без, при поставке по железной дороге — до 16,2 тыс. руб./т. На малой воде цены составили около 14,7-14,8 тыс. руб./т.

На Юге цены на пшеницу 4-го класса в среднем прибавили 100 руб. и составили 13,9-14,8 тыс. руб./т (EXW элеватор), в Центре — опустились на 50 руб., до 12-12,5 тыс. руб./т, в Поволжье были на уровне 12-12,5 тыс. руб./т. В Сибири цены оставались на уровнях 9-10,5 тыс. руб./т без НДС.

Продолжающиеся осадки в Центральном и Приволжском федеральных округах задерживают уборку поздних культур, отмечают аналитики ». Сохранение теплой погоды и высокие запасы влаги поддерживают развитие озимых в Центре и Поволжье. Температуры на Юге в ближайшую неделю прогнозируются выше при низком количестве осадков. Это благоприятно для проведения полевых работ, однако необходимые для развития озимых почвенные влагозапасы будут снижаться, оценивают аналитики.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025

Журнал

«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025
Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность

«Агроинвестор»

Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность
Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж

«Агроинвестор»

Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж