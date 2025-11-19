разделы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Вебинар «Законодательные новшества в регулировании оборота сельхозземель»

Зерновой терминал мощностью 1,5 млн тонн будет запущен в порту Махачкалы в 2028 году

Это будет крупнейший зерновой терминал на Каспии

Сейчас мощность перевалки Махачкалинского морского товарного порта составляет 500 тысяч тонн
До конца 2028 года в Махачкалинском морском торговом порту (ММТП) завершится строительство крупнейшего на Каспии зернового терминала. Его мощность перевалки составит 1,5 млн т зерна в год, единовременного хранения — 500 тыс. т. Сейчас за счет средств федерального и республиканского бюджетов ведется строительство дороги от порта, соединяющей его с федеральными трассами Астрахань — Махачкала и Ростов —Баку. Также за счет собственных средств запланирована модернизация контейнерного терминала. 

Сейчас перевалочные мощности махачкалинского порта по зерну составляют 500 тыс. т в год. По мнению независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, расширение мощностей перевалки и реконструкция ММТП актуальны. 

Однако директор аналитической компании «» Андрей Сизов ранее в эфире «РБК ТВ Юг» говорил, что проект по увеличению мощностей по перевалке зерновых грузов в ММТП может оказаться экономически невыгоден в условиях снижающегося экспорта российского зерна. «Порт переваливал в районе 500 тыс. т, есть проект по увеличению мощностей на 1,5 млн т, но зерна на экспорт становится меньше. Владельцам и инвесторам порта стоит внимательно посмотреть, сколько они смогут зарабатывать на перевалке», — отмечал Сизов (цитата по РБК).

По его словам, специфика Махачкалинского порта в том, что он может обслуживать фактически всего двух покупателей российского зерна — Азербайджан и Иран. Это, добавлял Сизов, крупные импортеры, но основные порты Ирана находятся в Персидском заливе. В целом, по оценке Сизова, портовая инфраструктура России становится избыточной на фоне снижения экспорта: она, особенно на Юге, может переваливать более 70 млн т зерна, но такие объемы в ближайшее время вряд ли будут отгружаться. 

ММТП — единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии. В начале ноября сообщалось, что в последние месяцы ММТП достиг рекордных за последние 10 лет объемов перевалки зерна. По словам гендиректора порта Джамала Алиева, ежемесячная перевалка зерна в объеме 54 тыс. т — не предел, и работа в этом направлении ведется.

