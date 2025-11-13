«Октябрьское» купило компанию «А1 Агрохим» у ГК АГР

«Октябрьское» планирует продолжить стратегию консолидации региональных активов под брендом «А1 Агрохим» "А1 Агрохим"

Компания «Октябрьское» (Тамбовская область), один из ведущих игроков регионального рынка минеральных удобрений, закрыла сделку по приобретению «А1 Агрохим» у группы компаний АГР. Сделка является частью долгосрочной стратегии по расширению географии бизнеса в регионах Центра и Юга страны и укреплению сбытовой логистической инфраструктуры компании, сообщил «Агроинвестору» управляющий партнер АО «Октябрьское» Максим Жалнин. Сделка M&A в агрохимическом ритейле — редкая для отечественного рынка, она отражает тенденцию к укрупнению независимых дистрибьюторов в условиях растущей конкуренции с федеральными сетевыми структурами, отмечают в компании.



«Сделка с группой компаний АГР логично дополняет нашу стратегию масштабирования. Это шаг к созданию крупнейшего независимого игрока в сегменте дистрибуции минеральных удобрений с высоким уровнем сервиса и ассортиментом полного цикла для фермеров и малых и средних агропредприятий», — рассказал Жалнин.



Дочернее предприятие компании «Октябрьское» - «Агрохимцентр Трейд» - более 18 лет работает на рынке поставок минеральных удобрений, средств защиты растений, семян и дизельного топлива в Тамбовской, Липецкой и Орловской областях. Покупка «А1 Агрохим» с развитой инфраструктурой, современными площадками хранения и перевалки удобрений в Воронежской и Ростовской областях обеспечит рост совокупного складского и логистического потенциала свыше 150 тыс. т единовременного хранения и устойчивое присутствие на ключевых рынках Центрального Черноземья и Юга.



Интеграция активов создает основу для развития сервиса полного цикла для аграриев по продаже средств производства и поддержке зернотрейдинга. В планах компании — развитие поставок, а также запуск дополнительных логистических сервисов. Прогнозируемая выручка консолидированной структуры в 2026 году оценивается на уровне 8,5-9 млрд руб. — более чем на 40% выше показателя, который ожидается в этом году.



«Октябрьское» намерена продолжить стратегию консолидации региональных активов под брендом «А1 Агрохим», формируя сеть с федеральным охватом и ориентиром на малый и средний агробизнес. Компания планирует реализовать стратегию дальнейших M&A до 2028 года, формируя крупнейший независимый холдинг в сфере гибридной агрохимической дистрибуции с расширенным ассортиментом сопутствующих товаров (семена, СЗР, ГСМ, зернотрейдинг и техника).



Для акционеров и институциональных инвесторов сделка дисциплинирует структуру капитала и создает предпосылки для будущего привлечения финансирования под экспансию в новые регионы Центральной России. Продажа актива со стороны ГК АГР является частью стратегии фокусировки на развитии ветеринарного фармацевтического сегмента.



Таким образом, сделка отражает редкий пример согласованных интересов двух институциональных предпринимателей, каждый из которых концентрирует капитал и управленческие ресурсы на приоритетных направлениях роста, отмечают в АО «Октябрьское». Для рынка — это сигнал о возвращении интереса инвесторов к классическому аграрному сегменту B2B-дистрибуции с невысокой маржинальностью, но большим потенциалом роста объемов и кросс-продажами сопутствующих продуктов первой необходимости для аграриев в одном месте: СЗР, семян, микроудобрений и дизельного топлива.



