НТБ начинает тестирование двусторонних анонимных торгов пшеницей

Торги будут проходить на трех базисах поставки в Новороссийске Flickr.com

Национальная товарная биржа (НТБ) начинает тестирование анонимных торгов пшеницей. Запуск спот-торгов проводится в сотрудничестве с Минсельхозом, Банком России, Союзом экспортеров и производителей зерна, а также участниками зернового рынка. Торги будут проводиться пшеницей 4-го класса с содержанием протеина 12,5%. В процессе их проведения в форме двухстороннего анонимного аукциона участники рынка смогут подавать встречные заявки на покупку и продажу с указанием цены и объема продукции. При совпадении параметров встречных заявок заключается сделка, сообщается на сайте НТБ.



Для тестирования будут доступны два «биржевых стакана» с железнодорожной (размер минимального лота — 70 т) и автомобильной (размер минимального лота — 30 т) доставкой. Условия поставки товара — CPT Новороссийск, базисы поставки — зерновой терминал КСК, Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) и Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП). Покупателями зерна выступают компании-экспортеры, продавцами — сельхозтоваропроизводители и трейдеры.



«Запуск биржевого стакана позволит сформировать единый пул ликвидности по зерну на экспортных базисах поставки, что улучшит качество ценообразования. В сочетании с приоритезацией перевозки биржевой сельхозпродукции по железной дороге это существенно повысит удобство операций с зерном для сельхозтоваропроизводителей и потребителей продукции», — говорится в сообщении НТБ. В перспективе на основе цен, формирующихся в режиме анонимных торгов, может быть начат расчет нового рыночного индикатора цен на зерно. О дате запуска торгов биржа сообщит дополнительно.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что нынешний запуск анонимных торгов пшеницей — это не первая попытка сделать биржевую торговлю более доступной для аграриев, но с каждым разом подход к сельхозпроизводителям становится более грамотным и точным. «По сравнению с тем, что было 10-15 лет назад, когда это делали биржа РТС, потом — Московская биржа, сейчас все более профессионально. Поэтому есть надежда (на перспективность биржевых торгов для аграриев)», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору». По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, запуск двусторонних анонимных торгов — это уже «теплее» в плане доступности механизма для сельхозпроизводителей, чем-то, что предлагалось им раньше.



В ноябре министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что в России упростят условия торгов зерном на бирже. «Мы совместно с Центробанком инициировали процедуру упрощения, и с 20 декабря у нас начнутся пробные торги для всех компаний. Мы очень упростили процесс — нужно будет заполнить анкету, а дальше, когда мы синхронизируемся с ЕСИА, в принципе ничего не надо будет делать, только запустить биржу через Госуслуги», — говорила Лут в ходе выставки «Югагро-2025» (цитата по «Ведомостям»). По словам министра, торги — отличная возможность для формирования хороших цен на зерно и подспорье для малого и среднего бизнеса. «Мы предлагаем вам на это смотреть и попробовать», — отметила Лут, обращаясь к фермерам.



Глава Национальной товарной биржи (НТБ) Кирилл Попов ранее в интервью «Интерфаксу» говорил, что сейчас ключевым проектом НТБ является «объединенный биржевой стакан» в портах Новороссийска. Это будет единое цифровое пространство, где сойдутся интересы крупнейших экспортеров и всех сельхозпроизводителей, которые готовы продавать зерно. «Если говорить проще, речь идет об анонимном двустороннем аукционе, или, как мы говорим на биржевом жаргоне, “анонимном стакане”. В нем участники не знают друг друга, но видят рыночную цену, формирующуюся в реальном времени. Такой формат делает торги максимально прозрачными и честными: цена складывается объективно, без кулуарных договоренностей. Это стандарт для многих торгуемых активов на мировых рынках и наиболее оптимальный механизм определения рыночной цены», — рассказывал Попов.



Проект требует интеграции с системой ФГИС «Зерно», что позволит отслеживать движение партий зерна и подтверждать статус производителя. Кроме того, потребуется интеграция и с «Цифровой логистикой» — дочерней компанией РЖД, поскольку биржевой сельскохозяйственный товар имеет приоритет в перевозках по железной дороге. Это обеспечит дополнительную безопасность биржевых сделок, ускорит процесс их исполнения. По словам Попова, «биржевой стакан» планируется запустить 1 января 2026 года. Кроме того, механизм должен стать источником нового рыночного индикатора — цены СРТ Новороссийск, который будет использоваться для расчета фьючерсного контракта.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

