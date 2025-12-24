Правительство утвердило квоту на экспорт зерна в 2026 году

Решение даст возможность поддержать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками за рубеж Freepik.com

Правительство утвердило объем квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы Евразийского экономического союза в период с 15 февраля по 30 июня 2026 года. В совокупном объеме она составит 20 млн т, при этом квота на отгрузки ржи будет нулевой. «Решение даст возможность поддержать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции за рубеж. Оно принято с учетом прогнозных показателей производства и потребления зерновых культур на российском рынке. Тарифные квоты не распространяются на вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства», — сообщается на сайте кабмина. В прошлом году объем квоты на экспорт пшеницы и меслина составлял 10,6 млн т, на поставки ячменя, ржи и кукурузы квота была нулевой.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что особой необходимости во введении квоты в этом сезоне не было. «Единственное — нулевая квота на рожь, но это связано с низким урожаем <...>. Квота — есть, но вопрос в том, сумеем ли мы ее выбрать и в какой степени», — добавляет он. Накануне вице-премьер Дмитрий Патрушев говорил в интервью «Известям» говорил, что поставки зерновых из России по результатам этого сезона могут достичь 53-55 млн т, что соответствует средним значениям за пять лет. По его словам, российское зерно по-прежнему является одним из самых востребованных товаров на глобальной арене. В сезоне-2023/2024 Россия экспортировала рекордные объемы — более 70 млн т. При этом сейчас фаза более низких мировых цен, и это отразилось и на экспортных показателях. Так, цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в декабре-январе на прошлой неделе после кратковременного роста вернулись к уровням $227-228/т FOB (-$1/т к предыдущей неделе), ранее писал «Агроинвестор».



По данным аналитического центра «Русагротранса», с 1 по 22 декабря экспорт пшеницы из России составил около 3,2 млн т. Компания сохраняет прогноз вывоза по итогам всего месяца на уровне 4,3 млн т. В целом с июля по декабрь отгрузки пшеницы достигнут примерно 26,6 млн т, что выше среднего уровня за пять лет (24,5 млн т), но меньше, чем в рекордном прошлом сезоне, когда за первую его половину на внешние рынки было поставлено 29,1 млн т пшеницы. Основными импортерами российской пшеницы в первой половине сезона выступают Египет (4,8 млн т), Турция (4,1 млн т), Иран (почти 1,8 млн т), Бангладеш (1,45 млн т) и Ливия (1,05 млн т). Потенциальный объема экспорта пшеницы из России в сезоне-2025/26 аналитики «Русагротранса» оценивают в 44-45 млн т.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

