Исследование: экспортные пошлины на зерно теряют свою эффективность

Экспортные пошлины на зерно некоторое время помогали финансировать аграрный сектор, но сейчас они приносят больше вреда, чем пользы, следует из исследования «Оценка влияния зернового демпфера на российский рынок пшеницы» автора ряда профильных публикаций в научных изданиях, сейчас — аналитика компании «ПромХимРесурс-Д» Алексея Больдясова, опубликованного в журнале «Экономическая политика». На исследование, дающее количественные оценки влияния демпферного механизма на основные показатели рынка пшеницы России в 2021—2024 годах, обратил внимание «Коммерсант». Зерновой демпфер — комбинация вывозных пошлин с плавающей ставкой и субсидий для производителей зерна из собранных с экспортеров средств — был введен правительством в 2021 году для стабилизации цен не зерно на внутреннем рынке.



Положительные эффекты от демпфера есть, признает автор исследования. Так, снижение внутрироссийских цен относительно возможных значений при нулевых ставках пошлины составляло от 10% до 25% в разные годы, а внутренний спрос на пшеницу вырос на 10,4 млн т. Также отмечались уменьшение товарных запасов на 9-19% и рост доходов бюджета, частично возвращаемых в АПК в виде субсидий. Однако экспортные пошлины эффективны лишь в краткосрочной перспективе — долгосрочно же снижение стимулов к производству может привести в том числе к сокращению предложения и росту цен. Так, итогом введения пошлин уже стало уменьшение валовых сборов пшеницы на 8,1 млн т. Снижение доходов производителей достигло 200 млрд руб., упала рентабельность и инвестпривлекательность отрасли, отметил автор исследования.



Кроме того, произошло сокращение экспорта на 12,2 млн т, а уменьшение маржинального дохода экспортеров достигло 369,7 млрд руб. При этом составляющая демпферного механизма, связанная с возвратом доходов бюджета от уплаченных пошлин на рынок, «проработана недостаточно». Общий размер прямых субсидий производителям всех видов зерновых культур в 2021—2024 годах составил 40 млрд руб., тогда как от уплаты вывозных пошлин на пшеницу в бюджет поступило 687 млрд руб.— «рост доходов государства несопоставим с объемами финансовой поддержки, оказываемой рынку», отмечается в исследовании.



Еще один важный вывод заключается в том, что регулирующее воздействие экспортных пошлин на рынок пшеницы ослабевает с каждым годом, в том числе из-за сокращения переходящих товарных запасов. Коэффициент вариации цен под влиянием зернового демпфера снизился (на 2,5-5 процентных пунктов в 2021—2023 годах), но стабилизации цен на внутреннем рынке не произошло. В ближайшие годы целесообразно отказаться от использования зернового демпфера, например, постепенно повышая базовые цены для расчета ставки пошлины с параллельным пересмотром политики регулирования на зерновом рынке, констатирует исследование.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что изначальная задача пошлины — снизить внутрироссийские цены — была решена. Однако, по его мнению, для урегулирования этого вопроса можно было бы использовать временные фиксированные пошлины или квоты. Также пошлины были эффективны в плане поступления денег в бюджет, но только в первое время. «Это все закончилось, когда мировые цены на зерно начали снижаться. Если рассматривать ситуацию в производстве, то пошлины лишили аграриев оборотных средств, создали для них ситуацию неопределенности, и отдали возможность хорошо зарабатывать экспортерам. В результате доходы сельхозпроизводителей резко снизились, а рентабельность по пшенице в ряде регионов стала отрицательной», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». В результате, резюмирует эксперт, пошлина была эффективна с точки зрения сокращения посевных площадей и уменьшения валовых сборов зерна, с точки зрения обеспечения законных интересов сельхозпроизводителей — нет. Если производство ключевого экспортного товара АПК — пшеницы — становится неэффективным, то нет смысла говорить об эффективности пошлин, считает Корбут.



Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин полагает, что в краткосрочной перспективе пошлины, вероятно, сохранятся, так как они решают конкретные оперативные задачи (контроль цен, наполнение бюджета), особенно в условиях санкционного давления. Однако позитивный эффект от пошлин в текущий момент в значительной степени исчерпан, а негативные долгосрочные последствия нарастают. «В среднесрочной и долгосрочной перспективе сохранение пошлин контрпродуктивно, поскольку это приведет к стагнации в одной из ключевых экспортных отраслей, снижению ее конкурентоспособности и потере рыночных позиций. Положительные эффекты постепенно исчезают, а субсидии не полностью компенсируют ущерб», — прокомментировал Потавин «Агроинвестору».



Он добавляет, что сейчас мировые цены на пшеницу низкие, а пошлины усугубляют это, делая экспорт невыгодным при сильном рубле. Кроме того, субсидии не компенсируют потери сельхозпроизводителей, а возврат средств в отрасль недостаточно проработан — аграрии сетуют, что маржа уходит перекупщикам, а не производителям. «Поэтому мы считаем, что поэтапное снижение пошлин было бы экономически обоснованным. С учетом того, что Россия собрала солидный урожай в этом году, а мировые цены на пшеницу недостаточно высокие, полная отмена пошлин могла бы стимулировать экспорт без ущерба для внутреннего рынка», — говорит Потавин.



