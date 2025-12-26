Экспорт зерна в декабре вырос на 14%

Темпы отгрузок могут начать снижаться Pixabay

Экспорт зерновых с 1 по 20 декабря составил 3,38 млн т — это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из мониторинга Российского зернового союза (РЗС). Основным импортером за этот период стала Турция — в страну было поставлено 556 тыс. т пшеницы, что в три раза больше, чем в 2024-м. По словам директора аналитического департамента РЗС Елены Тюриной, слова которой приводит «Интерфакс», причина такого роста в отмене запрета на импорт пшеницы и активизация на этом фоне закупок российского зерна. Также она добавила, что уступивший лидерство Египет увеличил закупки на 7,9%, до 481 тыс. т.



Резкая активизация отгрузок во второй декаде декабря способствовала росту экспорта за весь месяц — в декабре реализация пшеницы на внешние рынки выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также во второй декаде декабря активизировались отгрузки кукурузы и ячменя. При этом товарный ассортимент сократился в 1,5 раза: в декабре Россия экспортировала 10 видов зерновых, зернобобовых и масличных против 24 видов год назад, сообщила Тюрина. Также сократилось число экспортеров и стран-покупателей: пшеницу в декабре поставили на внешние рынки 36 компаний против 69 год назад, отгружали ее с 1 по 20 декабря в 27 стран, год назад — в 36.



Цены на российскую пшеницу (FOB Новороссийск) в декабре держались на уровне $228/т. В условиях конкуренции с российской пшеницей французская подешевела на $2, до $227/т. В итоге российская пшеница потеряла ценовой дисконт, констатирует Тюрина. Это сигнал к тому, что темпы ее отгрузок могут начать снижаться. Прогноз РЗС по экспорту зерновых по итогам декабря, с учетом текущих трендов, составляет порядка 5,2 млн т против 4,6 млн т в 2024-м (в том числе 4,7 млн т пшеницы и 4 млн т соответственно).



С 1 по 22 декабря экспорт пшеницы из России составил около 3,2 млн т, сообщал накануне аналитический центр «Русагротранса». На 23 декабря он сохранял прогноз вывоза по итогам всего месяца на уровне 4,3 млн т. В целом с июля по декабрь отгрузки пшеницы достигнут примерно 26,6 млн т, что выше среднего уровня за пять лет (24,5 млн т), но меньше, чем в рекордном прошлом сезоне, когда за первую его половину на внешние рынки было поставлено 29,1 млн т пшеницы. Основными импортерами российской пшеницы в первой половине сезона выступают Египет (4,8 млн т), Турция (4,1 млн т), Иран (почти 1,8 млн т), Бангладеш (1,45 млн т) и Ливия (1,05 млн т). Потенциальный объема экспорта пшеницы из России в сезоне-2025/26 аналитики «Русагротранса» оценивают в 44-45 млн т. Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее говорил, что экспорт зерновых по итогам текущего сельхозсезона прогнозируется на уровне 53-55 млн т, что соответствует средним значениям за пять лет, но при изменении ценовой конъюнктуры объемы поставок могут вырасти.



