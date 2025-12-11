ИКАР: экспортный потенциал по зерновым в этом году выше, чем ожидалось

разделы

Экспортный потенциал по зерновым в этом году выше, чем ожидалось, однако реализовать его может быть затруднительно. Об этом на XXV ежегодной конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025» рассказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько.

«На рынке зерновых до середины июля мы находились в рамках концепции “компактного урожая” зерновых вообще и пшеницы в частности», — подчеркнул эксперт. Но затем стало понятно, что валовый сбор будет «вполне себе большой». Урожай пшеницы, по оценкам , может составить 88,5-89 млн т.

«Россия в этом году “на свою беду” собрала рекордный урожай зернобобовых, причем рекорд состоялся по каждой из трех ключевых культур. Нами также были повышены оценки по сбору кукурузы до 16 млн т», — перечислил Рылько. Весь валовый сбор зерновых и зернобобовых в этом году он оценивает более чем в 139 млн т.

Соответственно, наша страна выходит на довольно хорошие показатели экспортного потенциала. «Однако реализовать его будет в этом году крайне затруднительно, — считает руководитель . — Доля экспортоориентированного Юга в общем объеме российских отгрузок на внешние рынки зерна в целом и пшеницы в частности получается самой низкой за всю историю наблюдений с тех пор, как наша страна встала на экспортные рельсы с начала 2000-х годов». А значит, для реализации экспортного потенциала нужно везти в сторону портов очень большие объемы зерна из других регионов: Центра, Поволжья, Урала, Сибири, что непросто из-за логистики.

Особенность этого сезона — высокие показатели протеина пшеницы на Юге. «Мир хочет от нас получать 11,5-12,5% протеина. А у нас из-за засушливых условий уровень протеина зачастую существенно выше этих показателей. — подчеркнул Рылько. — Экспортеры первые полгода работы занимаются тем, что ищут то, что мы называем “ухудшитель” или “удешевитель” - относительно дешевое зерно с низким протеином, чтобы замешать его со сверх хорошей пшеницей, которую вырастили наши аграрии на юге России, и отправить ее на экспорт». Однако постепенно в течение сезона, когда будет увеличиваться доля других регионов, условная проблема слишком высокого качества зерна будет сходить на нет, считает эксперт.

