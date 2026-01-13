Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сезоне

Прогнозы отгрузок и производства фуражного зерна также выросли nzt.ru

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем январском прогнозе сохранила оценку экспорта пшеницы из России в сезоне-2025/26 на уровне 44 млн т (в прошлом сельхозгоду — 43 млн т) без учета Крыма и новых регионов. При этом показатель производства был повышен с 87,5 млн т в декабре до 89,5 млн т в январе. Кроме того, выросла оценка переходящих запасов — с 13,188 млн т до 14,688 млн т. Прогнозы отгрузок и производства фуражного зерна также выросли — с 7,005 млн т до 7,3 млн т и с 37,475 млн т до 39,05 млн т соответственно.



Оценки урожая и экспорта кукурузы в сезоне-2025/26 остались без изменений — 14,5 млн т и 3 млн т соответственно. Отгрузки ячменя, как и в декабре, ожидаются на уровне 3,7 млн т, при этом прогноз его производства в январе относительно декабря вырос с 18,6 млн т до 19,4 млн т, переходящие запасы также увеличены — с 762 тыс. т до 962 тыс. т. Кроме того, FAS USDA изменила оценку экспорта овса c 275 тыс. т до 300 тыс. т при производстве в 3,8 млн т (3,1 млн т в декабре) и переходящих запасах в 149 млн т (124 млн т). Экспорт ржи в этом сезоне ожидается на уровне 30 тыс. т (без изменений относительно прошлого месяца), ее урожай — 1 млн т (960 тыс. т в декабре), переходящие запасы — 64 тыс. т (64 тыс. т).



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько напоминает, что Минсельхоз США дает прогнозы по России без учета Крыма, урожай в регионе в этом году оценивается Росстатом в 736 тыс. т. По его словам, экспортный потенциал пшеницы в этом сезоне составляет 46,5 млн т, но есть сомнения касательно реализации этого объема: как уже неоднократно подчеркивали в ИКАР, в этом году доля «большого Юга» в экспортном потенциале рекордно низкая. Также Рылько сообщил «Агроинвестору», что в декабре экспорт зерновых шел средними темпами и был существенно ниже, чем в ноябре. Оценочно, он составил 4,3-4,4 млн т в последний месяц 2025 года. В январе ожидается дальнейшее снижение отгрузок относительно декабря из-за новогодних каникул, сложных погодных условий и логистических проблем. Текущая оценка ИКАР — около 3,5 млн т пшеницы.



По итогам 11 месяцев 2025-го Россия сохранила лидерство по поставкам пшеницы на мировой рынок, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК). «За 11 месяцев 2025 года в лабораториях ЦОК АПК проверены качество и безопасность порядка 50 млн т экспортируемой зерновой продукции, отгрузки российского зерна и продуктов его переработки под контролем специалистов осуществлялись в более 100 стран мира», — говорится в сообщении центра.



Одним из знаковых событий ушедшего года ЦОК АПК назвал продление на три года аккредитации лабораторий пяти филиалов для экспорта зерна в Индонезию. Одним из достижений стало также расширение географии отгрузок продукции из портов Ленинградской области. Так, из порта Высоцк пшеница впервые была отгружена в Турцию и Израиль, ячмень — в Ливию и Израиль, горох — в Китай. Из порта Усть-Луга начались отгрузки пшеницы в Того и Египет, ячменя — в Саудовскую Аравию. Центр также сообщил, что из портов Краснодарского края впервые после годового перерыва было отправлено 320 тыс. т пшеницы в Ирак, после семилетнего перерыва — 32 тыс. т ячменя в Египет, также после семилетнего перерыва — 20 тыс. т ячменя отправили в Нигер и 8 тыс. т в Республику Конго после трехлетнего перерыва. Впервые в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН было отгружено 1,4 тыс. т пшеницы в Боливию. Кроме того, из порта Ростова-на-Дону впервые отправлена пшеница в Алжир, льняной жмых — в Турцию, ячмень — в Албанию.



