Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы на 0,8 млн т, до 88,6 млн т, пишет «Агроэксперт» со ссылкой на материалы центра. Пересмотр связан в основном с улучшением оценок сбора пшеницы в Сибири на 0,4 млн т: уборка там почти завершена, урожайность достигает рекордных максимумов. Также повышены прогнозы урожая в регионах Поволжья и Урала — на 0,2 млн т по каждому округу — поскольку урожайность там оставалась высокой до конца уборочной кампании.



«Большая часть недавнего прироста урожая была получена в регионах, удаленных от экспортных портов, в то время как юг — главный экспортный хаб России — снова показал слабый урожай, что остается проблемой для кампании 2025/26. В результате поставки российской пшеницы оставались ниже среднего уровня до последних нескольких недель», — отмечает «СовЭкон».



Прогноз валового сбора ячменя повышен на 0,2 млн т, до 19,3 млн т, кукурузы — также на 0,2 млн т, до 12,7 млн ​​т, всего зерна — на 0,8 млн т, до 135,3 млн т. Согласно обновленному ранее на этой неделе консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов (ЦЦИ) на основе очередного ежеквартального опроса аналитиков, урожай зерна составит 137,1 млн т, включая 88,2 млн т пшеницы. Прошлая оценка (август) — 132,4 млн т и 85,8 млн т соответственно. «Недобор зерна на Юге, сформировавший негатив оценок в августе, был с лихвой компенсирован хорошими результатами Поволжья и Центральной России», — уточнял ЦЦИ.



Минсельхоз США в ноябрьском обзоре повысил прогноз урожая пшеницы в России с 85 млн т до 86,5 млн т, без учета Крыма и новых регионов. Прогноз сбора фуражного зерна вырос на 1 млн т, до 36,98 млн т. 12 ноября в ходе правительственного часа в Госдуме министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что в России собрано 141,5 млн т зерна в бункерном весе, Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю в 135 млн т в чистом весе.



При этом оценки ЦЦИ на 2026 год снизились. Так, консенсус-прогноз сбора зерна теперь составляет 135,3 млн т против прежних 137,8 млн т, в том числе 85,9 млн т пшеницы против 89 млн т. Первый прогноз валового сбора пшеницы в 2026 году от «СовЭкона» - 83,8 млн т. Оптимистичный сценарий предполагает урожай на уровне 87,9 млн т, пессимистичный —79,8 млн т. Оценка сделана исходя из площади сева пшеницы в 26,3 млн га, что ниже, чем в этом году (26,9 млн га).



