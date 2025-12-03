ИКАР: урожай зерна будет выше среднего

Доля «большого юга» в экспорте пшеницы в этом сезоне составит всего 57% Е. Разумный / Ведомости

Если на начальном этапе уборки Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивал потенциальный урожай зерна в 2025-м примерно на уровне прошлого года (по данным Росстата, тогда было собрано 125,9 млн т), то в дальнейшем прогнозы сбора повышались, и сейчас валовой сбор оценивается в 139 млн т (без учета новых регионов). В том числе пшеницы будет собрано 88,5 млн т, ячменя — 19,2 млн т, кукурузы — 15,8 млн т, рассказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько в ходе Международной научно-практической конференции «Свиноводство — 2025».



Экспортный потенциал по пшенице в сезоне-2025/26 ИКАР оценивает в 44,1 млн т против 43,3 млн т в прошлом сельхозгоду, конечные запасы — в 14,8 млн т, как и годом ранее. Поставки зерна в целом могут составить около 58 млн т. «В теории наш экспорт, который влияет на общую ценовую ситуацию на внутреннем рынке, мог быть и выше: мы могли смело написать 45 млн т пшеницы и 60 млн т зерна, и вполне комфортно себя чувствовать с такими запасами, — отметил Рылько. — Но одна из ключевых особенностей этого сезона — в размещении урожая».



По расчетам ИКАР, доля «большого юга» в экспорте пшеницы в этом сезоне составит 57% (минимальный показатель за историю наблюдений ИКАР) против 69% в прошлом году и почти 79% в предыдущие десять сезонов. «Юг очень серьезно не добрал по урожаю, там самый низкий сбор с 2016/17 года, к экспорту всего лишь 25 млн т, — подчеркнул Рылько. — Это значит, что очень большие запасы зерна находятся в других регионах, откуда его нужно везти на экспорт, и это накладывает серьезный отпечаток на всю инфраструктуру отечественного рынка».



При этом цены на пшеницу и кукурузу низкие, только на ячмень они держатся на относительно высоком уровне. «Сложилась классическая ситуация, когда в каждом из крупных регионов наблюдается большой экспортный излишек, и цена там выстраивается по экспортному паритету: стоимость доставки на терминалы Юга минус пошлина, которая сейчас очень маленькая, и дальше идет логистика. И мы видим, что цены в Сибири, Поволжье, Центре и даже Юге на достаточно низких уровнях», — прокомментировал Рылько.



Также он отметил, что сев озимых во всех регионах прошел достаточно хорошо, его площадь — примерно на уровне прошлого года. «Но все риски еще впереди, например, сейчас мы видим риск перероста на юге из-за слишком теплой погоды, — предупредил эксперт. — Но пока ситуация нормальная и намного лучше, чем осень прошлого года, когда везде все было очень грустно».



