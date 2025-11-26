Эксперты ожидают снижения урожая пшеницы в 2026 году

Сокращение посевных площадей под главной зерновой культурой в 2026 году продолжится flickr.com

Первые прогнозы производства пшеницы в следующем году немного ниже оценок за 2025-й. Так, большинство экспертов, опрошенных «Интерфаксом», считают, что ее урожай в 2026-м составит 85,5-88 млн т, в текущем году — 88,4-88,5 млн т. Также есть и более высокие оценки. Так, по предварительным расчетам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай пшеницы в следующем году может быть в пределах 86-91 млн т. Прогноз основан, прежде всего, на том, что площадь озимой пшеницы под урожай-2026 близка к прошлогодней, а состояние посевов лучше, сказал «Интерфаксу» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Сбор пшеницы в 2025-м ИКАР прогнозирует на уровне 88,5 млн т, ячменя — 19,2 млн т, кукурузы — в 15,8 млн т. Валовой сбор всего зерна может быть около 139 млн т.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что сокращение посевных площадей под пшеницей в 2026 году продолжится, поэтому «существенных плюсов» для будущего урожая не видно. Вместе с тем он отмечает, что делать прогнозы пока очень рано. Сбор пшеницы 2025 года Петриченко оценивает в 88,5 млн т, ячменя — в 19,4 млн т, кукурузы — в 15,4 млн т. Всех зерновых культур — 138,55 млн т, но «сохраняется большая интрига» по зернобобовым. Текущая оценка — 7,5 млн т, но, возможно, больше, не исключает эксперт.



По прогнозу независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, потенциал следующего урожая пшеницы составляет порядка 86-88 млн т в зависимости от погоды. Впрочем, сбор может быть и 82 млн т, и 90 млн т, добавляет он. Снижение основной оценки по сравнению с 2025 годом эксперт связывает с двумя факторами. Во-первых, возможное уменьшение площадей. И если посевы озимой пшеницы, как минимум, сохранятся, а, возможно, и увеличатся, поскольку ее урожайность выше, то площади яровой будут сокращаться и очень быстро, предупреждает Корбут.



Второй фактор — упрощение технологий, речь прежде всего идет о снижении объема закупок техники. То же самое и с удобрениями. «Если встанет вопрос — хватит ли денег на удобрения для пшеницы или для масличных, думаю, то аграрии выберут масличные — у них маржа выше», — полагает эксперт. Еще одним фактором сокращения оценок урожая пшеницы в будущем году он считает в целом низкую рентабельность производства зерновых.



Согласно ноябрьскому консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в следующем году урожай зерна составит 135,3 млн т (137,8 млн т в августе) в том числе 85,9 млн т пшеницы (89 млн т). Экспорт пшеницы в сезоне-2025/26 оценивается в 43 млн т, в сезоне-2026/27 — в 51,1 млн т.



«Агроинвестору» Корбут сказал, что оценивать экспорт зерна в декабре пока рано, но в период с 1 по 24 ноября отгрузки пшеницы из России составили порядка 4 млн т, и при отсутствии природных катаклизмов за этот месяц за рубеж может быть отгружено более 5,2 млн т, всего зерна — 5,8-5,9 млн т. «Это хорошие объемы. Но, к сожалению, цены мирового рынка неблагоприятны для нас с учетом крепкого рубля», — добавил он. Так, тонна российской пшеницы (FOB Новороссийск) стоит порядка $227/т, что выше цен на французскую пшеницу и поднимает вопрос о конкурентоспособности отечественного зерна. Впрочем, продолжает эксперт, российская экспортная пшеница обычно более высокого качества.



По мнению Корбута, предпосылок для активного роста цен на пшеницу сейчас нет, и они, скорее всего, будут сопоставимы с текущими: об этом говорят последние тендеры, особенно закупка Саудовской Аравией с поставкой в марте — $257,96-259,74 за тонну C&F, что в пересчете на FOB Новороссийск составило $227-229/т пшеницы с протеином 12,5%. «Цены очень низкие, но это вполне объективно: хорошее состояние урожая в Северном полушарии, хорошие перспективы по объемам производства в Южном», — поясняет он. То есть, профицит зерна есть, и высоких цен по определению быть не может, если не вмешаются погодные катаклизмы или геополитические факторы.

