Урожайность пшеницы в подмосковном хозяйстве достигла 86 ц/га

Подмосковное сельхозпредприятие «МВС АГРО» (входит в ГК «Метрополь») завершило уборочную кампанию с рекордными результатами. Средняя урожайность озимой пшеницы составила 78 ц/га, на отдельных полях — до 86 ц/га. Это на 60% выше показателей прошлых лет, сообщила компания. Рост урожайности специалисты связывают с использованием современных агротехнологий, интенсивных сортов озимой пшеницы, адаптированных к климату Центрального региона, и внедрением технологий точного земледелия.



Так, на всех этапах применяются системы GPS-навигации, метеостанции и датчики влажности, обеспечивающие цифровой контроль за состоянием почвы и культур. Важную роль сыграла оптимизация севооборота: озимая пшеница была посеяна после рапса, гороха и сои. Все операции выполнялись своевременно.



Московская область относится к нечерноземной зоне, где земледелие традиционно требует больше усилий и внимания к деталям, отметил руководитель «МВС АГРО» Петр Кузнецов. «В таких условиях важно не просто собрать урожай, а выстроить систему, которая стабильно дает результат. Современные технологии позволяют нам добиваться высокого качества и урожайности даже в зоне рискованного земледелия», — подчеркнул он.



Под урожай 2026 года предприятие уже посеяло озимые рапс и пшеницу. «Мы заложили прочный фундамент под будущий урожай: все подготовительные работы завершены, включая внесение удобрений и осеннюю обработку культур. Теперь ждем устойчивого снежного покрова и мягкой зимы — это главное условие для успешной перезимовки озимых», — говорит Кузнецов.



По данным Минсельхозпрода Московской области на 20 октября, зерновые и зернобобовые в регионе были убраны на 99% площадей, валовой сбор составлял 592,2 тыс. т, что на 89,9 тыс. т или 18% превышает показатель прошлого года. Средняя урожайность в области выросла до 37 ц/га против 30,3 ц/га в 2024 году.



Группа компаний «Метрополь» — крупная международная инвестиционная промышленная группа с российским капиталом. Основное место в ней занимает одноименная инвестиционно-финансовая компания. Дочерние структуры группы занимаются освоением и разработкой месторождений, работают на рынках недвижимости и туристических услуг. В начале 2000-х годов группа приобрела земли бывшего совхоза «Руновский» в Каширском районе Московской области, к активной сельскохозяйственной деятельности приступила в 2020-м. Земельный банк «МВС АГРО» составляет 3,3 тыс. га, в перспективе компания планирует расширить его до 10 тыс. га, также компания заключила соглашение с Еврейской автономной областью по освоению до 1 млн га.



