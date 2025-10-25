разделы

Затраты аграриев на озимый сев снова выросли

Заметнее всего подорожали ГСМ

В России продолжается сев озимых под урожай 2026 года, по прогнозу Минсельхоза, они должны занять 20 млн га. Погодные условия в этом году в целом лучше, чем в прошлом, поэтому сев проходит благополучно. В ряде регионов уже получили первые всходы озимых зерновых. Правда, затраты на посевную значительно выросли, в основном из-за подорожания топлива. «Сельхозпроизводители сообщают о росте цен на топливо, удобрения, семена и обслуживание техники, что может негативно повлиять на текущую посевную кампанию», — ранее отмечал ЦБ в докладе «Региональная экономика».

На агропредприятии «Родное» (Тульская область) площади озимого сева в этом году снизились по сравнению с прошлым, так как здесь отказались от выращивания озимого рапса. «В прошлом году мы не получили всходов из-за сухой погоды в конце лета — осенью, в этом сезоне решили не рисковать, хотя сейчас ситуация с влагой более благоприятная, чем была год назад, но решение по рапсу уже было принято», — рассказал «» заместитель гендиректора компании Дмитрий Инютин. Озимую пшеницу в «Родном» посеяли в том же объеме, что и в прошлом году. 

Проблем с закупками удобрений и СЗР под посевную в этом году не было, уточняет руководитель — цены на них сохранились на уровне прошлого года, а некоторые удобрения даже несколько подешевели. Топливо же, по его словам, подорожало относительно предыдущего сезона очень существенно — на 20%.

Посевные работы в текущем году начали в те же сроки, что и в 2024-м — в конце августа. «Погода в целом благоприятная, хотя местами были дожди, которые несколько замедлили темпы посевной. Тем не менее, план по севу мы выполнили», — уточняет Инютин. В компании уже получили первые всходы озимых. 

Глава КФХ из Воронежской области Никита Токмаков уменьшил площади под озимыми в 2024-м, и в этом году оставил их на таком же уровне, как и сезоном ранее. Год назад сокращение площадей произошло потому, что рентабельность пшеницы — самая низкая из всех культур.

«С точки зрения обеспеченности ресурсами, на первое место выходят проблемы с дизельным топливом, — прокомментировал он «». — На него невероятно высокие цены и есть сложности с доступностью. Многие аграрии нашего региона в период уборки потратили его запасы. Приобретая топливо на посевную, мы сталкиваемся либо с жесткими лимитами по его количеству, либо с очень высокой ценой, либо сразу с двумя факторами». Есть некоторые сложности с удобрениями — кто не успел купить их заранее, сейчас сталкиваются со сложностями, связанными с закупкой. «Цены на остальные ресурсы тоже планомерно растут, в отличие от цен на зерно», — добавляет Токмаков.

Темпы посевной фермер оценивает как очень неплохие. В этом году у него получилось чуть раньше убрать предшественники — подсолнечник и сою, — чтобы посеять озимые. «Посевная у меня уже закончена. Если раньше мы заканчивали сев озимых 14 октября, то в этом году мы посеяли их на две недели раньше, — говорит Токмаков. — Кроме того, в почве было достаточно влаги, накопленной за период летних дождей, поэтому ситуация с развитием озимых хорошая». Однако, подчеркивает он, предприятия, которые не успели в ранние сроки убрать культуры-предшественники в Черноземье, попадают под затяжные сезонные дожди, и им будет сложнее — и убирать урожай, и, тем более, проводить сев. Что касается видов на новый урожай, то о них говорить преждевременно, считает Токмаков. «Слишком многое может случиться. У нас были и возвратные заморозки, и серьезнейшая ледяная корка, и вымерзание, вымочки», — поясняет он.

Гендиректор СХП «Мокрое» (Липецкая область) Ирина Бачурина отмечает, что посевная в компании прошла в намеченные сроки. «Погода выдалась относительно сухая, ход сева не тормозила. Это стало и плюсом, и минусом. Всходы оказались неравномерными из-за недостаточной влаги в верхнем слое почвы», — говорит она.

Структура финансирования в «Мокром» включала как внутренние резервы предприятия, так и внешние кредитные источники. Основной объем капитальных вложений был реализован в 2024 году, что позволило зафиксировать затраты по актуальным рыночным показателям того периода, рассказывает Бачурина. Параллельно с этим стартовала программа снижения издержек на производство озимой пшеницы, предусматривающая ряд стратегических инициатив. Они, в том числе, включили два основных этапа: увеличение доли собственного семенного фонда и комплексный аудит сельскохозяйственных земель. «Применение элементов технологии точного земледелия при расчете удобрений демонстрирует многоплановый эффект. Такой подход не только способствует повышению урожайности и снижению производственных затрат, но и играет существенную роль в сохранении плодородия почв и поддержании экологического баланса Липецкой области», — комментирует руководитель.

Земельный банк СХП составляет 21 тыс. га, и его сокращение не рассматривается. «Мы содержим стадо в 9 тыс. голов крупного рогатого скота, для которого требуется полноценная кормовая база, — уточняет Бачурина. — В том числе благодаря нашим урожаям мы обеспечиваем стабильные показатели по надоям и привесам. В текущем сезоне даже добавили дополнительные площади под яровую пшеницу — более тысячи гектаров, общая площадь под озимую и яровую превысила 4 тыс. га.

Посевная кампания на полях предприятий под управлением агрокомплекса «Лабинский» (Краснодарский край) в середине октября шли полным ходом, делится гендиректор холдинга, предприятия которого расположены в 17 районах Краснодарского края, Алексей Скоробогатов. Благодаря прошедшим осадкам в агрокомплексе начали получать дружные всходы озимых культур. «Последствия засухи все равно ощутимы, и особенно они проявляются при накоплении влаги в метровом слое почвы. Мы уже завершили работы по севу рапса, в самом разгаре сев пшеницы и ячменя — используем семена отечественной селекции. Затем придет очередь зимующего гороха. В этом сезоне на наших полях появится новичок — озимый лен», — рассказывал «» руководитель.

Затраты на посевные работы, безусловно, растут. Это обусловлено повышением цен на средства защиты растений, минеральные удобрения и ГСМ. К тому же, из-за засухи в этому году компания пережила крайне неблагоприятный сельскохозяйственный сезон, продолжает он. «Несмотря на это, в осенний сев предприятия под управлением агрокомплекса “Лабинский” обеспечены всеми ресурсами. Подготовили имеющуюся технику и приобрели новую, семена и удобрения, провели требуемые агротехнические мероприятия. При этом мы стараемся сохранять рабочие места и держать конкурентные зарплаты в отрасли», — добавляет Скоробогатов. Площадь озимых под урожай 2026 года в «Лабинском» составит 112 тыс. га — это 55% земельного банка холдинга. В прошлом году она была чуть более 108, 9 тыс. га, то есть, в этом году увеличилась на 6%.

Холдинг «» (Татарстан) провел сев озимых, которые заняли свыше 55,9 тыс. га, в плановые сроки с 20 августа по 15 сентября. «Плановые затраты на все полевые работы формируются в конце сезона, предшествующего году посева. Для обеспечения необходимым количеством ресурсов в период посевной, агрофирмы холдинга заблаговременно проводят тендерную кампанию, что позволяет к началу посевной кампании накопить достаточное количество ресурсов. В сезоне 2025 года срывов посевной кампании не было», — сообщили «» в компании. Площадь сева озимых по сравнению с прошлым годом увеличилась на 2,2 тыс. га, что связано с севооборотом. Погодные условия благоприятно влияют на озимые. Судя по осеннему состоянию посевов, нам удастся выйти на плановую урожайность зерновых», — добавили в компании.

