Этот год может стать рекордным по агростраховым выплатам

При этом доля застрахованных сельхозземель по итогу этого года вряд ли вырастет Ю. Эйвазова / Ведомости

Этот год может стать рекордным по объему страховых возмещений аграриям, сообщил журналистам президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов в кулуарах круглого стола «Агрострахование в России в условиях климатических вызовов для АПК: результаты, задачи и перспективы развития», который прошел в рамках выставки «Золотая осень». «Страховые выплаты — это один из главных показателей и качества, и востребованности (агрострахования). За 2024 год и восемь месяцев 2025 года агростраховщики России выплатили 14,5 млрд руб. страховых выплат по всем направлениям агрострахования», — сказал Биждов, добавив, что сейчас уже выплачено более 10,4 млрд руб. только по договорам с господдержкой. По его словам, НСА прогнозирует существенный рост выплат — плюс еще 3,5-4 млрд руб. — после сдачи отчетности «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур». Итого за 2025 год выплаты составят порядка 9 млрд руб.



В ходе круглого стола первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова также сообщила, что с 2018 по 2024 год застрахованные площади активно росли — с 1% до 20%, однако в 2025-м, по предварительным оценкам, этот показатель сохранится на уровне 20%, что затрудняет достижение цели в 30% к 2030 году и говорит о том, что это будет амбициозной задачей. В связи с этим Минсельхоз делает упор не просто на увеличение объемов страхования, а на улучшение его качества. «Мы хотим существенно изменить качество страхового обслуживания, — добавил Биждов. — Мы это делаем не только в этом году — мы это делаем последовательно в предыдущие годы, но сейчас задача более актуализирована. И, самое главное, у нас появились новые возможности, новые инструменты».



Так, согласно презентации Фастовой, для обеспечения привлекательности агрострахования была создана возможность получения страховой выплаты в большем размере (при договоре с высокой франшизой), были также расширены возможности агрострахования, а подтверждение страховых случаев было упрощено. Также сократились сроки возмещения выплат, снизилась нагрузка на региональные бюджеты и стоимость самого страхования (предельные размеры ставок субсидирования на 2026 год в среднем на 30% ниже).



По словам Биждова, сейчас перед НСА стоит задача не допустить снижения застрахованных площадей, однако пока такая тенденция прослеживается. «Но впереди у нас самая главная посевная — озимые. Они, как правило, страхуются лучше, чем яровые, поэтому мы надеемся как минимум на результат прошлого года — около 20% от посевных площадей <...>. Поставлена задача <...> обязательно продвигать страхование садов. К сожалению, идет туговато, несмотря на то что мы сделали и методику, и правила — все изменения направлены именно на то, как они (садоводы) хотели <...>, — отметил президент НСА. — Еще одна задача, которую нам ставит Совет Федерации — страхование аквакультуры, это стратегическая отрасль. Но к аквакультуре мы только подступаемся: самая главная сложность — сама технология».



Между тем, министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе оперативного совещания «Предварительные итоги отрасли растениеводства» на выставке «Золотая осень» обратила внимание, что агрострахование — это «главный инструмент, к которому нужно относиться серьезно», а в ряде регионов «уровень "страховой зрелости" не наступил вообще», и сельхозпроизводители страхуют урожай «для галочки».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

