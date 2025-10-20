Халяльное мясо является драйвером экспорта всей категории

Нарастить экспорт позволит оптимизация себестоимости и более комфортный курс рубля М. Стулов / Ведомости

Экспорт халяльного мяса — стратегическое направление, и он развивается быстрее, чем отгрузки в среднем по мясной группе, рассказал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Более того, категория является драйвером роста как при открытии новых стран, так и при расширении присутствия на уже традиционных для России рынках, за исключением Вьетнама (основной ввозимый вид мяса для этой страны — свинина), а также Китая (для него халяльная продукция не так актуальна). «Если посмотреть на динамику последних трех-пяти лет, то мы понимаем, что у нас расширяется присутствие на рынках стран Ближнего Востока, Африки, Центральной Азии», — добавляет эксперт.



Россия давно развивает экспорт халяльного мяса, и именно эта продукция первой была отгружена на внешние рынки после выставки Gulfood-2015 — тогда для российских производителей был открыт рынок ОАЭ. Сейчас же наша страна занимает 10% рынка мяса птицы Саудовской Аравии, причем в королевство поставляется продукция с высокой добавленной стоимостью. На этом рынке российская птица успешно конкурирует не только с европейской, американской, но и бразильской продукцией, обращает внимание Давлеев.



Мясо птицы является лидером по экспорт халяльной продукции из России: в 2024—2025 годах его продажи превысили $193 млн. Следом идут говядина — $50 млн, баранина — $16 млн, мясные консервы и полуфабрикаты — $16 млн, шоколадные кондитерские изделия — $10 млн, следует из данных федерального центра «Агроэкспорт».

Отечественных производителей интересует и освоение новых рынков, поскольку практически все страны Ближнего Востока уже открыты. Среди перспективных направлений для халяльного мяса Давлеев называет страны Юго-Восточной Азии, в частности — Сингапур, Индонезию, Малайзию. «Кстати, делегация из последней страны только что провела аудит двух птицеводческих предприятий в Пензенской области. Мы очень надеемся, что до конца года эти предприятия смогут получить разрешение на экспорт в Малайзию. Этот рынок не столь важен по объемам, сколько по стандартам: их требования по сертификации “Халяль” являются самым жесткими в мире. Именно поэтому малайзийская аккредитация принимается практически во всех странах Юго-Восточной Азии, и через Малайзию проходит много реэкспорта в Японию, Индонезию, Сингапур, на Филиппины и Бруней, где тоже очень жесткие требования», — сказал Давлеев. При этом страны Юго-Восточной Азии перспективны не только для птицы, но и для говядины, баранины.



Также рынки с потенциально высоким объемом импорта — Индия, Пакистан. Однако эти направления можно считать недостаточно материально обеспеченными. «В Индии нет высоких требований к сертификации “Халяль”, но в этой стране довольно высокая степень протекционизма к мясу бройлера. Поэтому есть неплохие перспективы для экспорта тех видов продукции, которые не конкурируют с местными производителями — мясо утки или индейки, которые не вызывают такой “аллергии” со стороны потенциальных экспортных рынков», — говорит Давлеев.



Также, продолжает он, Россия заинтересована в отгрузках говядины — они ведутся, в том числе речь идет и о премиальных отрубах, однако из-за высокой себестоимости российской продукции и невыгодного обменного курса рубля ей сложно конкурировать с аналогами из Австралии, Новой Зеландии и даже США. Сложность экспорта баранины заключается в невысоких объемах ее производства, а также в курсе рубля и высокой себестоимости. «Хотя мы не крупнейшие производители и экспортеры мяса, но системы производства и сертификации продукции “Халяль” в России однозначно превосходит системы Европы и США, поскольку ни один орган сертификации этих регионов не имеет столько аккредитаций, сколько российские», — резюмирует Давлеев. По его словам, количество российских органов сертификации, обслуживающих экспортные поставки «халяльной» продукции постепенно растет — сейчас их пять. Активизировать отгрузки позволит более благоприятный курс рубля и оптимизация себестоимости для сохранения доступной цены.

