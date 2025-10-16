Стоимость риса-сырца опустилась до уровня 2022 года

Из-за высокого производства последних двух лет сформировались рекордные переходящие запасы Pixabay

Стоимость риса-сырца опустилась до уровня 2022-2023 года и на первую декаду сентября составляла 25 руб./кг, в то время как в 2024-м она была на уровне 40,7 руб./кг. Об этом сообщил председатель совета ассоциации «Южный рисовый союз» Игорь Лобач в ходе пресс-конференции. Снижение цены связано с высоким собственным производством: по оценкам объединения, в этом году оно составит 1,1 млн т, в 2024-м было на уровне 1,147 млн т. Из-за большого производства в последние годы сформировались рекордные переходящие запасы — 189 тыс. т в сезоне-2025/26 (в прошлом сельхозгоду — 79 тыс. т). Кроме того, ежегодно импортируется 250-260 тыс. т длиннозерного риса, который не производится в России.



Лобач считает, что выйти из сложившейся ситуации позволит снятие ограничений на экспорт крупы и сырца. «Если сложить производство и импорт, то мы увидим, что без экспорта риса мы можем загубить отрасль, так как идет разбалансировка производства и потребления», — сказал он. Лобач подчеркивает, что наращивать объемы производства в таких условиях крайне сложно, в то время как перед рисоводами стоит задача увеличить его до 2 млн т к 2030 году. «Это реально <...>, но должен быть баланс спроса и предложения. Нет никаких предпосылок для дефицита крупы. В связи с этим союз говорит, что необходимо решение о снятии ограничений на экспорт риса», — подчеркнул Лобач.



Он также сообщил, что квота на экспорт риса-крупы в объеме 50 тыс. т, которая действует до конца этого года, способствовала восстановлению спроса со стороны прежних импортеров, однако контрагенты опасаются заключать контракты с российскими производителями из-за возможных ограничения на поставки со стороны российских властей. По его мнению, квота, скорее всего, будет выбрана. Кроме того, Лобач также считает необходимым увеличить ввозную пошлину на длиннозерный рис минимум на 50%: это простимулирует производство и потребление риса отечественной селекции, которая развивается и в перспективе может заместить до половины от ввозимого объема.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько ранее говорил, что возобновление экспорта риса поддержит экономику рисоводческих хозяйств Юга России. «Имеет смысл обсудить модель ограниченного экспорта и внедрить ее в рынок. Без экспорта отрасль долго продержаться не сможет», — отмечал он (цитата по РБК).



Запрет на экспорт риса и рисовой крупы за пределы ЕАЭС был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае. В 2025-м правительство ввело тарифную квоту на экспорт 50 тыс. т рисовой крупы и шелушеного риса. По словам Рылько, введенное ранее эмбарго отрицательно повлияло на рентабельность и экономическое положение рисоводов, особенно на фоне хорошего урожая последних двух лет. «Надеемся, что в этом сезоне будет хотя бы ограниченный экспорт, чтобы хозяйства смогли разгрузиться от излишних запасов и подзаработать», — оценивал Рылько.



