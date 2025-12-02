Сбор зерна превысил 145 млн тонн в бункерном весе

Урожай зерновых в этом году будет одним из самых значительных в новейшей истории России М. Стулов / Ведомости

Уборочная кампания в России близится к завершению, сбор зерна превысил 145 млн т в бункерном весе, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании «О ходе сезонных полевых работ в 2025 году», добавив, что из-за погоды может быть достаточно значительная рефакция. «На протяжении сезона, несмотря на погодные катаклизмы, урожайность основных культур превосходила прошлогоднюю. Это касается зерновой и масличной группы, сахарной свеклы, картофеля», — приводятся его слова на сайте правительства.



Урожай зерновых в этом году будет одним из самых значительных в новейшей истории России, подчеркнул вице-премьер: в чистом весе сбор составит не менее 135 млн т, включая 90 млн т пшеницы. Также ожидаются рекордные урожаи сои и рапса, сбор картофеля будет на уровне 8 млн т. Патрушев обратил внимание на важность завершения уборки урожая с оставшихся площадей с минимальными потерями.



Также, по словам Патрушева, озимые под урожай 2026 года посеяны на площади около 20 млн га, что соответствует прогнозу. «При этом полностью сформированная структура посевных площадей на следующий год должна быть утверждена Минсельхозом до конца декабря и направлена в регионы, — цитирует его ТАСС. — Это не только залог сбалансированного урожая, но также один из важных этапов подготовки отрасли к новой посевной». Вице-премьер попросил регионы и Минсельхоз уже сейчас сосредоточиться на планомерной подготовке материально-технических ресурсов на 2026 год.



Так, Патрушев обратил внимание на важность продолжения работы по переходу на семена отечественной селекции, отметил необходимость заблаговременной закупки минеральных удобрений и средств защиты растений, не дожидаясь существенного роста спроса накануне старта посевной. На особом контроле остается обеспечение аграриев необходимой сельхозтехникой и топливом — в частности, Минсельхоз и Минэнерго должны проработать план поставок ГСМ на новый сезон. Патрушев также добавил, что правительство сохраняет всестороннюю поддержку АПК. На реализацию отраслевых госпрограмм в 2025 году выделено больше 600 млрд руб., из них свыше 100 млрд руб. направлено на прямые субсидии аграриям — сопоставимый объем запланирован и на следующий год.



