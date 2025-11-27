Годовая инфляция в России опустилась ниже 7%

Официальный прогноз Банка России по инфляции на 2025 год — 6,5-7% М. Стулов / Ведомости

За неделю с 18 по 24 ноября потребительские цены выросли на 0,14% после 0,11% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Накопленный рост цен с начала ноября достиг 0,4%, а с января — 5,23%. Годовая инфляция по состоянию на 24 ноября снизилась до 6,97% против 7,20% неделей ранее (по методике ЦБ) или до 6,92% (по методологии Минэкономразвития), уточняет «Российская газета». Таким образом, показатель опустился ниже верхней границы прогноза Банка России на 2025 год — 6,5-7%.



В период с конца декабря 2024 года по 24 ноября 2025-го, согласно информации Росстата, активнее всего среди продовольственных товаров дорожали неразделанная мороженая рыба — плюс 16,24%, говядина — плюс 12,56%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — плюс 11,54%, а также хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной — 11,01%, свинина — плюс 9,56%. Наиболее заметное снижение цен демонстрируют свежие огурцы — минус 34,18%, белокочанная капуста — минус 28,23%, картофель — 24,24%, куриные яйца — минус 20,73% и репчатый лук — минус 19,71%.



В этом году в России многие сельхозкультуры показали рост урожайности: чечевица (на 55%), горох (37%), нут (27%), рожь (24%), ячмень (21%), соя (21%), пшеница (14%), рапс (8,1%), кукуруза на зерно (7%), гречиха (9%), сахарная свекла (4%), картофель (16%), писали ранее «Известия». По прогнозу Минсельхоза, сбор овощей и картофеля в организованном секторе в этом году составит по 7,6 млн т. Урожай плодов и ягод ожидается на уровне 2,1 млн т, в том числе 1,9 млн т яблок.



Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая говорит, что данные Росстата по инфляции за октябрь (0,5% месяц к месяцу, м/м) и недельные за 1-24 ноября (0,4% с начала месяца по сравнению с 1,43% м/м в ноябре 2024-го) демонстрируют, что, несмотря на преобладание проинфляционных факторов (ускоренный рост цен на плодоовощную продукцию и бензин в сентябре-октябре, предстоящее повышение утильсбора и НДС, отражаемое в повышении инфляционных ожиданий населения и бизнеса, ускорение роста кредитования и денежной массы, меньший дезинфляционный вклад бюджетной политики в 2025 году, чем было заложено в прогнозы ЦБ) инфляция замедляется и по итогам года может не только уложиться в октябрьский прогноз ЦБ в 6,5-7%, но и уйти ниже этого показателя. «Это хорошая новость для продолжения снижения ключевой ставки», — добавляет аналитик.



Однако, по словам Беленькой, начало 2026 года будет связано с усилением налоговой нагрузки, в том числе с повышением НДС с 20% до 22%, также расширится число его плательщиков среди малого бизнеса, будут отменены льготы по страховым взносам малого и среднего предпринимательства в ряде отраслей. Банк России оценивает эффект от повышения НДС на инфляцию в пределах 0,8 п.п. и ожидает, что он проявится в основном в декабре-январе, а в целом «разовые» проинфляционные факторы будут оказывать влияние на инфляцию до середины следующего года, но во втором полугодии 2026-го устойчивая инфляция достигнет 4%. В результате по итогам 2026-го этот показатель будет в диапазоне 4-5%. «Здесь можно только отметить, что влияние проинфляционных факторов может продлиться дольше первого полугодия 2026-го — с 1 октября предстоит новый этап индексации тарифов ЖКХ темпами выше инфляции, а с сентября будет введен новый “технологический сбор” на электронику», — прокомментировала Беленькая «Агроинвестору».



Плюс, продолжает она, можно добавить к этому риски регулирования (локализации автомобилей такси, деятельности маркетплейсов). Они влияют на экономику как шоки предложения, которые будут приводить к повышению издержек бизнеса, частичному их переносу в цены и к дальнейшему ослаблению спроса. На рынке труда уже видны признаки охлаждения, в том числе замедление роста зарплат, которое, как ожидают эксперты «Финама», продолжится и в будущем году, что должно способствовать замедлению увеличения потребительского спроса и инфляции. Тем не менее, с учетом перечисленных факторов, которые, в частности, могут препятствовать быстрому снижению инфляционных ожиданий с высоких уровней, «Финам» ожидает инфляцию в 2026 году в районе 5-5,5%, то есть несколько выше прогноза ЦБ.



