разделы

реклама

журналы

Вебинар «Законодательные новшества в регулировании оборота сельхозземель»
Вебинар «Законодательные новшества в регулировании оборота сельхозземель»

Годовая инфляция в России опустилась ниже 7%

Потребительские цены с начала года выросли на 5,23%

| Агроинвестор |

Официальный прогноз Банка России по инфляции на 2025 год — 6,5-7%
Официальный прогноз Банка России по инфляции на 2025 год — 6,5-7%

За неделю с 18 по 24 ноября потребительские цены выросли на 0,14% после 0,11% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные . Накопленный рост цен с начала ноября достиг 0,4%, а с января — 5,23%. Годовая инфляция по состоянию на 24 ноября снизилась до 6,97% против 7,20% неделей ранее (по методике ЦБ) или до 6,92% (по методологии Минэкономразвития), уточняет «Российская газета». Таким образом, показатель опустился ниже верхней границы прогноза Банка России на 2025 год — 6,5-7%.

В период с конца декабря 2024 года по 24 ноября 2025-го, согласно информации , активнее всего среди продовольственных товаров дорожали неразделанная мороженая рыба — плюс 16,24%, говядина — плюс 12,56%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — плюс 11,54%, а также хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной — 11,01%, свинина — плюс 9,56%. Наиболее заметное снижение цен демонстрируют свежие огурцы — минус 34,18%, белокочанная капуста — минус 28,23%, картофель — 24,24%, куриные яйца — минус 20,73% и репчатый лук — минус 19,71%.

В этом году в России многие сельхозкультуры показали рост урожайности: чечевица (на 55%), горох (37%), нут (27%), рожь (24%), ячмень (21%), соя (21%), пшеница (14%), рапс (8,1%), кукуруза на зерно (7%), гречиха (9%), сахарная свекла (4%), картофель (16%), писали ранее «Известия». По прогнозу Минсельхоза, сбор овощей и картофеля в организованном секторе в этом году составит по 7,6 млн т. Урожай плодов и ягод ожидается на уровне 2,1 млн т, в том числе 1,9 млн т яблок. 

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «» Ольга Беленькая говорит, что данные по инфляции за октябрь (0,5% месяц к месяцу, м/м) и недельные за 1-24 ноября (0,4% с начала месяца по сравнению с 1,43% м/м в ноябре 2024-го) демонстрируют, что, несмотря на преобладание проинфляционных факторов (ускоренный рост цен на плодоовощную продукцию и бензин в сентябре-октябре, предстоящее повышение утильсбора и НДС, отражаемое в повышении инфляционных ожиданий населения и бизнеса, ускорение роста кредитования и денежной массы, меньший дезинфляционный вклад бюджетной политики в 2025 году, чем было заложено в прогнозы ЦБ) инфляция замедляется и по итогам года может не только уложиться в октябрьский прогноз ЦБ в 6,5-7%, но и уйти ниже этого показателя. «Это хорошая новость для продолжения снижения ключевой ставки», — добавляет аналитик.

Однако, по словам Беленькой, начало 2026 года будет связано с усилением налоговой нагрузки, в том числе с повышением НДС с 20% до 22%, также расширится число его плательщиков среди малого бизнеса, будут отменены льготы по страховым взносам малого и среднего предпринимательства в ряде отраслей. Банк России оценивает эффект от повышения НДС на инфляцию в пределах 0,8 п.п. и ожидает, что он проявится в основном в декабре-январе, а в целом «разовые» проинфляционные факторы будут оказывать влияние на инфляцию до середины следующего года, но во втором полугодии 2026-го устойчивая инфляция достигнет 4%. В результате по итогам 2026-го этот показатель будет в диапазоне 4-5%. «Здесь можно только отметить, что влияние проинфляционных факторов может продлиться дольше первого полугодия 2026-го — с 1 октября предстоит новый этап индексации тарифов ЖКХ темпами выше инфляции, а с сентября будет введен новый “технологический сбор” на электронику», — прокомментировала Беленькая «». 

Плюс, продолжает она, можно добавить к этому риски регулирования (локализации автомобилей такси, деятельности маркетплейсов). Они влияют на экономику как шоки предложения, которые будут приводить к повышению издержек бизнеса, частичному их переносу в цены и к дальнейшему ослаблению спроса. На рынке труда уже видны признаки охлаждения, в том числе замедление роста зарплат, которое, как ожидают эксперты «Финама», продолжится и в будущем году, что должно способствовать замедлению увеличения потребительского спроса и инфляции. Тем не менее, с учетом перечисленных факторов, которые, в частности, могут препятствовать быстрому снижению инфляционных ожиданий с высоких уровней, «» ожидает инфляцию в 2026 году в районе 5-5,5%, то есть несколько выше прогноза ЦБ.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025

Журнал

«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025
Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность

«Агроинвестор»

Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность
Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж

«Агроинвестор»

Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж