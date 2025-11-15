разделы

Вебинар «Законодательные новшества в регулировании оборота сельхозземель»
За десять месяцев продовольствие подорожало более чем на 11%

Лидерами роста цен стали сливочное масло и мороженая рыба

Молоко и молочная продукция за январь-октябрь увеличились в цене на 16,25%
В октябре инфляция составила 0,5%, по сравнению с декабрем 2024 года — 4,81%, следует из данных . За первые десять месяцев цены выросли на 9,23% относительно аналогичного периода прошлого года. В том числе продовольствие в октябре подорожало в среднем на 1,05%, относительно декабря 2024-го — на 4,07%, за десять месяцев — на 11,15%.

Заметнее всего в октябре выросли цены на яйца — на 6,94%, при этом по итогам десяти месяцев их средняя стоимость оказалась на 16,14% меньше, чем за тот же период прошлого года. Плодоовощная продукция в октябре подорожала на 4,18%, за десять месяцев — в среднем на 12,25%. В том числе цены на томаты в прошедшем месяце увеличились на 22,5%, сладкий перец подорожал на 17,3%, огурцы — на 12,3%, капуста — на 2,6%, картофель — на 2,5%. При этом морковь стала дешевле на 2%, яблоки — на 1,9%. Средний рост цен на мясо и птицу в октябре был на уровне чуть меньше 1%, за десять месяцев — 8,41%. В том числе курица подорожала на 2,34% и 3,52% соответственно.

В остальных категориях средний рост цен в октябре был ниже 1%, следует из данных , при этом сахар-песок стал дешевле на 1,68%, сливочное масло — на 0,14%. Однако за десять месяцев последнее наряду с мороженой рыбой стало лидером по уровню удорожания — их средняя цена выросла на 24,9%. Молоко и молочная продукция за январь-октябрь увеличились в цене на 16,25%, подсолнечное масло — на 14,31%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 14,05%.

Ранее на этой неделе в ходе правительственного часа в Госдуме министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что за последние 10 лет рост цен на основные продукты питания не превышал общего уровня инфляции, а по ряду категорий все еще отстает от нее. находится в постоянном контакте с Минэкономразвития, Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами, чтобы не допускать перекосов цен на рынке. «Для обеспечения стабильной ситуации у нас сегодня есть все необходимые инструменты. Реализуются точечные меры поддержки, применяются механизмы таможенно-тарифного регулирования», — уточнила министр. Лут добавила, что расширение практики долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями с применением механизма формулы цены на овощную и часть другой продукции поможет исключить скачки цен на отдельные группы продовольственных товаров.

