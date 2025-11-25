Производство свинины в этом году останется на уровне 2024-го

Экспорт свинины может вырасти до 400 тысяч тонн Д. Абрамов / Ведомости

По прогнозу Национального союза свиноводов, производство свинины в сельхозорганизациях по итогам года увеличится на 0,3-0,5%. При этом объемы в ЛПХ и КФХ продолжают планомерно падать из-за сокращения стада, поэтому общее производство свинины останется на уровне 2024-го, рассказал «Агроинвестору» гендиректор союза Юрий Ковалев. По итогам января-сентября производство свинины в организованном секторе увеличилось относительно прошлого года на 0,2%. Такой небольшой прирост связан с проблемами свинокомплексов на приграничных территориях во второй половине прошлого года, ряд объектов был потерян, и эти мощности трудно чем-то заменить.



«В первом полугодии 2025-го отмечалось снижение объемов, однако уже с июля поголовье в нашей стране начало постепенно восстанавливаться, и стал отмечаться прирост производства свинины», — говорит Ковалев. Благодаря тому, что эту негативную тенденцию удалось преодолеть, в следующем году можно ожидать увеличения объемов относительно 2025-го на уровне 1-3%, оценил он. Впрочем, в более существенных темпах прироста уже нет необходимости, добавляет глава союза.



Поскольку темпы прироста производства снизились, ценовая ситуация сбалансировалась, средние сложившиеся оптовые цены за 10 месяцев текущего года увеличились в пределах показателей инфляции относительно аналогичного периода 2024-го и останутся такими до окончания года, говорит Ковалев. Это не решает тех экономических проблем — увеличения затрат и высокой стоимости заемных средств, — с которыми сталкиваются свиноводы, но все-таки позволяет предприятиям оставаться устойчивыми, выполнять все свои обязательства по обслуживанию и возврату кредитов. В следующем году, считает эксперт, себестоимость не будет существенно повышаться, так как урожай зерновых выше, чем годом ранее, и отлажен экспорт. «Начиная с 2023 года к настоящему моменту производственная себестоимость (без учета амортизации и финансовых расходов) одного килограмма живого веса свинины выросла с 75 руб. до 100 руб., то есть примерно на 25-30%», — уточнил он.



За январь-сентябрь экспорт продукции свиноводства, включая мясо, субпродукты, свиной шпик и живых свиней, сдаваемых на убой, увеличились на треть в пересчете на убойный вес. «За упомянутый период мы продали порядка 295,1 тыс. т продукции, что на 73,3 тыс. т больше, чем за тот же период 2024-го», — уточняет Ковалев. По итогам года экспорт относительно 2024-го может вырасти на четверть, до 400 тыс. т, а его общая стоимость составит порядка $1 млрд. В этом случае наша страна войдет в топ-5 мировых экспортеров продукции свиноводства.



