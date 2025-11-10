разделы

Конференция «Агрохолдинги России — 2025»
Объем торгов масличными и мясом на НТБ существенно вырос

Также расширяется состав участников аукционов

С начала года общий объем торгов мясом и продукцией мясопереработки достиг 15,3 тысячи тонн на более чем 2,9 млрд рублей
Биржевые механизмы стали полноценным инструментом сбыта и закупок для компаний АПК. Так, объем торгов масличными на товарных аукционах Национальной товарной биржи (НТБ) за первые девять месяцев этого года составил 387,7 тыс. т — почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил в интервью «Интерфаксу» глава НТБ Кирилл Попов. В денежном выражении объем торгов составил почти 16 млрд руб. Также в этом году через биржу было продано 180,9 тыс. т сахара. 

По мясным аукционам динамика также позитивная, отметил он. Только за август через биржу было реализовано 4,8 тыс. т мяса, с начала года общий объем торгов мясом и продукцией мясопереработки достиг 15,3 тыс. т на более чем 2,9 млрд руб. «Интерес рынка подтверждается ростом числа участников аукционов в мясном сегменте — с июня по октябрь их количество увеличилось более чем в 4,5 раза», — сравнил Попов.

Как писал «» в октябре, группа «» досрочно превысила установленные в предписании ФАС обязательства по реализации части продукции на бирже. С момента старта в мае торгов востребованной номенклатурой мяса птицы компания биржевой оборот превысил 8,3 тыс. т. Кроме того, группа добровольно вывела на биржу свинину и индейку. Совокупный объем торгов по всем трем категориям составил более 14,6 тыс. т. 

«При сохранении текущей динамики ожидаем дальнейшего роста оборотов, особенно в сегментах масличных культур и мясной продукции, где уже сформировалась устойчивая биржевая ликвидность», — отметил Попов. — Постепенно расширяется и состав участников аукционов, появляются новые компании. Потенциал у этого рынка огромный, реализовывать его планируем за счет расширения круга продавцов, в первую очередь, сельхозпроизводителей. Чем больше их придет на биржу, тем устойчивее и объективнее будет рынок». 

Также, по его словам, с января 2026 года НТБ планирует запустить в портах Новороссийска проект по созданию единого цифрового пространства для определения рыночной цены на зерно — «единого биржевого стакана». «По сути, это создание единого цифрового пространства, где сходятся интересы крупнейших экспортеров и всех сельхозпроизводителей, которые готовы продавать зерно, — пояснил Попов. — Новороссийск — это основные экспортные ворота России, на три расположенных там терминала приходится более трети всех экспортных отгрузок». Речь идет об анонимном двустороннем аукционе, участники которого будут видеть рыночную цену, формирующуюся в реальном времени. Интеграция проекта с ФГИС «Зерно» позволит отслеживать движение партий зерна и подтверждать статус производителя. Также потребуется интеграция и с «Цифровой логистикой» - дочерней компанией РЖД, поскольку биржевая сельхозпродукция получила приоритет в перевозках по железной дороге.

Кроме того, «биржевой стакан» должен стать источником нового рыночного индикатора — цены СРТ Новороссийск, который будет использоваться для расчета фьючерсного контракта. 

