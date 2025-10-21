Группа «Черкизово» превысила обязательства по выведению продукции на биржу

Биржевая торговля мясом — это прямой канал закупки сырья для небольших перерабатывающих предприятий Ю. Эйвазова / Ведомости

Группа «Черкизово» досрочно превысила установленные в предписании ФАС обязательства по реализации части продукции на бирже, сообщил представитель компании в ходе заседания участники подкомитета Биржевого комитета службы по развитию организованных торгов агропродукцией. С момента старта торгов востребованной номенклатурой мяса птицы в мае этого года компания провела 70 торговых сессий и 433 аукциона, биржевой оборот превысил 8,3 тыс. т. Кроме того, группа добровольно вывела на биржу свинину и индейку. Совокупный объем торгов по всем трем категориям составил более 14,6 тыс. т, говорится в сообщении ФАС.



В декабре прошлого года служба в ходе согласования сделки по приобретению ООО «АПК Михайловский» (входит в ГК «Черкизово») 100% долей в уставном капитале ООО «Руском» выдала группе предписание, согласно которому с середины 2025 года компания была обязана поэтапно в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема продукции (тушка цыпленка бройлера, грудка с кожей на кости, голени, бедро особое с крестцом), реализуемой ею на внутреннем рынке. «Реализация мяса сельскохозяйственной птицы таким путем и формирование биржевого индекса позволит не допустить установления монопольно высокой цены на этот социально значимый продовольственный товар», — отмечала тогда ФАС.



Биржевая торговля мясом — это прямой канал закупки сырья для небольших перерабатывающих предприятий, который дает им возможность заключать контракты с крупнейшими производителями такой продукции, считает ФАС. Также она способствует формированию биржевых индикаторов, значения которых будут учитываться при оценке обоснованности устанавливаемых доминирующими компаниями цен.



С июня по октябрь 2025 года на биржевой площадке НТБ количество участников аукционов в сегменте мясной продукции увеличилось более чем в 4,5 раза. Только в сентябре состоявшимися признаны 142 аукциона, на которых было реализовано более 1,8 тыс. т свиных полутуш и 3,1 тыс. т мяса птицы на сумму свыше 950 млн руб. На товарных аукционах НТБ уже представлены девять наименований продукции, линейка торгуемых позиций постоянно расширяется. Также в тестовом режиме началось формирование индекса на свиные полутуши.



