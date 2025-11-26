Производство овощей защищенного грунта в этом году вырастет на 1%

При этом урожайность тепличных овощей по итогам года сократится Е. Разумный / Ведомости

Сбор тепличных овощей по итогам 2025 года составит 1,65 млн т против 1,63 млн т в 2024-м. Такой прогноз озвучил президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников на итоговом заседании комитета по АПК Торгово-промышленной палаты. По его словам, площадь теплиц в 2025-м вырастет до 3462 тыс. га против 3350 тыс. га годом ранее, однако урожайность снизится с 48,7 кг/кв. м до 47,6 кг/кв. м, пишет Telegram-канал «Агрономика».



Также в ходе своего доклада Ситников сообщил, что рентабельность производства овощей защищенного грунта выросла с 0,2% в 2022 году до 30,7% в 2024-м. При этом показатель очень неоднороден по регионам. Выгоднее всего производить овощи на Урале и в Сибири — там показатель составляет 40,1% и 41,1% соответственно. Наименее прибыльные регионы — Дальний Восток (12,8%), Северо-Запад (18,2%) и Поволжье (21,6%).



Главная уязвимость сектора — зависимость от семян иностранной селекции, на которые приходится 85% производства всей продукции в отрасли, отметил эксперт. По его словам, тепличная отрасль разработала план полного перехода на отечественные семена до 2032 года, сейчас документ рассматривается в правительстве. Еще одна проблема — дефицит кадров. Тепличные хозяйства сильно зависят от мигрантов, которых не хватает. Квотирование происходит только на региональном уровне, а на федеральном скоординированная стратегия привлечения временных сотрудников отсутствует. Конкретные схемы привлечения сезонных рабочих в агросектор ТПП планирует обсудить с МВД. Предполагается, что будет разработана программа привлечения мигрантов с установлением сроков нахождения в стране и контролем за их пребыванием.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова также оценивает рост производства тепличных овощей в 1%. В 2023—2024 годах, обращает внимание она, фиксировалось снижение валовых сборов относительно 2022-го. Оно было вызвано распространением тобамовируса, к которому особенно восприимчивы томаты. Из-за этого часть объемов произведенной продукции пришлось уничтожать, другую — не брали торговые сети из-за нестандартности, а наиболее уязвимые гибриды просто пропали с полок. «Из-за томатов и произошло снижение вместо ожидаемого увеличения производства — ведь площади под культурой расширялись. Распространение вируса отразилось на совокупном урожае (тепличных овощей) <...> и привело к ускоренному росту цен на томаты», — прокомментировала эксперт «Агроинвестору». По ее словам, в этом году ситуация несколько лучше — производители делают выбор в пользу более устойчивых гибридов, однако валовый сбор тепличной группы в 2025-м, несмотря на рост относительно 2024-го, все равно будет ниже, чем в 2022-м.



Рентабельность и цены на тепличные овощи в текущем году показывают неплохие результаты, особенно заметно это было в первом полугодии, но во втором произошла некоторая дефляция по огурцам, более ярко она выражена в Центре, продолжает Решетникова. Это происходит из-за больших объемов производства как в защищенном, так и в открытом грунте. Рост цен на томаты при этом может опережать темпы инфляции, добавляет она. В целом рентабельность овощеводства в защищенном грунте, по оценке «Технологий Роста», в этом году будет чуть меньше, чем в 2024-м, когда она была на уровне 25-30%. Это, по словам эксперта, очень неплохой результат, так как в 2022-м средняя средняя доходность по отрасли составляла примерно 5%. Рост обусловлен поступательным увеличением цен реализации.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

